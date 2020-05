Documentário sobre Natalie Wood mostra trajetória da atriz até sua trágica morte

Estreia nesta terça, 12, às 20h, na HBO e HBO GO, o documentário Natalie Wood: Aquilo Que Persiste, que faz um retrato de uma das atrizes mais icônicas de Hollywood. Dirigido por Laurent Bouzereau, que contou com ajuda da filha da atriz, Natasha Gregson Wagner, mistura cenas dos filmes e material de arquivo, como fotos, diários, vídeos domésticos e áudios. Além de conter depoimentos de artistas, como Robert Wagner, marido de Natalie, Robert Redford, George Hamilton e Mia Farrow, e entrevistas de arquivo com a própria atriz. Natalie, que iniciou sua carreira ainda criança, conquistou lugar de destaque no cinema, mas teve uma morte trágica, aos 43 anos, ao cair do barco em que estava com o então marido. Sua morte, até hoje, ainda é um mistério, mas o documentário procura elucidar ao máximo todas as circunstâncias do ocorrido.

Diversão em casa

Ingrid Guimarães retorna nesta terça, 12, com o seu programa Além da Conta. Nesta nova temporada, dentro da quarentena e com o intertítulo #Confinados, a atriz e apresentadora contará com a participação de nomes como Anitta, padre Fábio de Melo, Antônio Fagundes e Cláudia Raia. Atração vai ao ar às 23h30, no GNT, com Ingrid querendo descobrir quais são os excessos das pessoas nesta fase de isolamento social, tendo a tecnologia como única forma de interação com as pessoas.

Outro canal

A TNT disponibilizou em seu canal do YouTube os filmes que integram seu catálogo Original, com áudio original e legenda em inglês e de graça. Estão no catálogo, Convidado Vitalício, Em um Relacionamento Sério e Caçadores das Almas Perdidas.

Na ponta dos pés

Nova série do canal TLC, Beleza Oculta estreia nesta terça, 12, às 20h30. Nos oito episódios, histórias inspiradoras mostram mulheres que passaram por cima de normas e superaram desafios impostos pelos padrões de beleza da sociedade. No capítulo inicial, vamos conhecer a brasileira Thaina, que não se deixou abater e passou por cima do preconceito e da gordofobia para fazer o que mais ama que é dançar balé.