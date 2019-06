Documentário sobre Mussum está disponível em canais on demand

O Canal Brasil deixou disponível em on demand o filme Mussum – Um Filme do Cacildis. Dirigido por Susanna Lira, o documentário retrata a trajetória do humorista e sambista Antônio Carlos Bernardes Gomes, o saudoso Mussum. Querido do público por sua atuação no quarteto Os Trapalhões, junto com Renato Aragão, Dedé Santana e Zacarias, e também integrante do grupo Os Originais do Samba, neste filme, o artista tem reveladas facetas mais sérias, incluindo a família e seus projetos profissionais.

MERECIDA HOMENAGEM

O Bis exibe nesta quarta-feira, às 21h, novo episódio do programa Palco Principal, Inesquecíveis da Música Brasileira. Nele, Mart’Nália interpreta composições de Chico Buarque. Trata-se de uma homenagem ao músico, que completa 75 anos neste 19 de junho. No repertório, Quem Te Viu, Quem Te Vê, Carolina, Anos Dourados e Vai Passar.

JUVENTUDE EM ALTA

No dia 11 de agosto, a partir das 21h, o Warner Channel vai mostrar, ao vivo e com exclusividade, o Teen Choice 2019. Premiação destaca nomes de jovens que se destacaram na TV, na música, no cinema e também nas redes sociais. A cerimônia será realizada em Hermosa Beach, na Califórnia, e terá número de dança e surfe na abertura.

COLHENDO FRUTOS

A Record TV continua tirando lasquinha de sua novela Jesus, de Paula Richard. Dirigida por Miranda, a trama tem feito sucesso em Angola e Portugal e, por esse motivo, os protagonistas Dudu Azevedo (Jesus) e Day Mesquita (Maria Madalena) embarcarão para Angola no fim do mês. E, no dia 1.º de julho, o último capítulo será exibido em cinemas de Angola e, em uma dessas salas, os atores estarão presentes.

MARCANDO BEM

Os jogos da seleção feminina de futebol estão contribuindo para uma melhor audiência da Band. No jogo de Nigéria x França, com vitória francesa, a emissora marcou 4,4 pontos de audiência com share de 8,4% e pico de 6,6 pontos na faixa (16h às 17h58). Dessa forma, a Band alcançou o terceiro lugar por 25 minutos. Foi a maior audiência até agora na competição.

MÚSICA EM ALTA

O Tidal lançou esta semana conteúdo exclusivo sobre a cantora Luísa Sonza, que fala de sua trajetória artística. Em For The Cultura Brasil, um retrato da carreira da gaúcha, que acaba de lançar seu primeiro álbum de estúdio, Pandora, que conta com o single Garupa, parceria com Pabllo Vittar, e que já ocupa o primeiro lugar na playlist Top 100 Brasil da plataforma de streaming.