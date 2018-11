Documentário sobre Milton Nascimento será exibido na HBO

MÚSICO NA ESTRADA

A HBO vai estrear no dia 10, às 21h, a série documental Milton Nascimento – Intimidade e Poesia, que foi realizada durante turnê do músico nos Estados Unidos. Em seus quatro episódios, a produção procura analisar a personalidade e mostrar a visão de mundo de Milton. E explora três perspectivas: Milton e seu processo de criação, inspirado na natureza; o artista em turnês, no palco e em momentos de reclusão; e entrevistas. Além de relatos do músico sobre temas como amizade, amor, solidão, espiritualidade, a produção é entremeada por histórias de sua vida.

VIDA DE CANTORA

No próximo dia 12, às 21h15, o GNT estreia o programa Autênticas, no qual o público acompanhará o dia a dia de cantoras brasileira. Neste primeiro episódio, serão retratas Marília Mendonça, que contará com a participação de Gal Costa, Maiara & Maraísa, Naiara Azevedo, Paula Fernandes, Paula Mattos e Solange Almeida. Ao todo serão 20 episódios, exibidos às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, e, a cada dia, o público poderá conferir um pouco mais da vida dessas intérpretes. O projeto é produzido pela Polar Filmes e dirigido por Joana Mazzucchelli.

ÀS ESCURAS

Imagine ser convidado para um bate-papo com alguém que você não faz ideia de quem seja. Esse é o ponto de partida de Você Por Aqui?, novo quadro do Fantástico, que tem estreia prevista para 11 de novembro. Os convidados só descobrem a identidade da pessoa com quem vão conversar quando a parede cenográfica que separa as duplas é retirada. Ao todo, 14 pessoas, entre artistas, cantores, atletas e modelos aceitaram o desafio.

NOVOS CONVIDADOS

Está confirmada a presença da Amazon Prime Video na Comic Con Experience – CCXP 2018. Em sua primeira participação no evento, programou um painel com o ator Ricky Whittle, da série American Gods, antes da aguardada segunda temporada. Esse será o momento de os fãs obterem mais informações sobre o futuro do seriado. A apresentação de Whittle será no dia 6 de dezembro, às 13h30, no Auditório Thunder Cinemark XD. na São Paulo Expo.

DE OLHO NA FAMÍLIA

A Netflix anunciou que produzirá seis novas animações para crianças, entre elas séries e longas. Segundo dados da plataforma, 60% dos assinantes consomem conteúdo infantil e familiar. Contando com diferentes estilos de animação, os títulos são destinados para famílias e para crianças de diferentes faixas etárias.

PELO PRÓXIMO

O Profissão Repórter desta quarta, 7, vai contar histórias de pessoas que se dedicam a cuidar dos outros, tarefa complicada, que por vezes significa abdicar da própria rotina. A equipe foi a algumas cidades entre São Paulo e Distrito Federal, e mostra alguns exemplos de pessoas que dedicam suas vidas para cuidar de quem necessita de atenção especial. O programa vai ao ar depois do Futebol 2018.

HISTÓRIAS COM RITMO

A série Damas do Samba, dirigida por Suzanna Lira, estreia na TV Brasil, no domingo, 18h30. São quatro episódios que resgatam a presença das mulheres na história do samba.