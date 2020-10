Documentário sobre Astor Piazzolla estreia na HBO com imagens caseiras do músico argentino

Na programação de outubro da HBO, alguns documentários estão agendados. Nesta terça, 13, será a vez de conhecer um pouco mais o músico argentino Astor Piazzolla (1921-1992).

Com exibição a partir de 22h, na HBO e HBO GO, Piazzolla: Os Anos do Tubarão retrata a trajetória de um dos nomes mais importantes do tango. Criado e dirigido por Daniel Rosenfeld, filme traz performances clássicas do bandoneonista e compositor, além de depoimentos.

Piazzolla: Os Anos do Tubarão traz imagens que integram a coleção familiar do músico, com filmagens caseiras, que nunca foram divulgadas, com shows e gravações inéditas, selecionadas pelo seu filho e com a voz do próprio compositor.

Veja o trailer do documentário:

Confira algumas apresentações de Piazzolla: