Documentário sobre a trajetória de Jorge Mautner, ‘Kaos em Ação’ estreia na HBO

Estreia nesta quinta, 13, às 22h, no canal HBO e HBO GO, o documentário Jorge Mautner – Kaos em Ação. Em quatro episódios, série retrata o músico multifacetado, usando imagens de arquivo, shows e entrevistas, que marcaram esses 60 anos de carreira.

No primeiro episódio, o início de sua trajetória, desde a chegada de seus pais ao Brasil, que vinham fugidos do nazismo, passando por momentos importantes da política brasileira, o o exílio nos Estados Unidos até as experimentações da juventude.

Além de cantor e compositor, Jorge Mautner navega por outras áreas, sendo autor de livros como Deus da Chuva e da Morte (1962), Fragmentos de Sabonete (1973) e Fundamentos do Kaos (1985). No cinema, escreveu o argumento do filme Jardim de Guerra e dirigiu O Demiurgo, em 1970. Já no campo da música, tem canções suas gravadas por outros grandes nomes, como O Vampiro (Caetano Veloso), Maracatu Atômico (Gilberto Gil e Chico Science & Nação Zumbi), Lágrimas Negras (Gal Costa), Samba dos Animas (Lulu Santos). Direção de Mini Kerti.

ESPAÇO CULTURAL

O canal Arte1 vai exibir nesta quinta-feira, 13, às 23h30, um programa especial sobre a arte do encenador norte-americano Bob Wilson. Com acesso exclusivo ao The Watermill Center, uma verdadeira fábrica de ideias do artista e inaugurado em 1992, atração revela seu laboratório interdisciplinar, que é direcionado a pesquisas e criação de obras, idealizado e comandado pelo próprio Bob Wilson. Reconhecido como icônico, centro funciona em um antigo parque industrial, que teve sua estrutura preservada. Além de desenvolver o lado artístico, os jovens dividem as tarefas cotidianas no espaço, da manutenção do prédio à limpeza e o preparo das refeições.

CONTA AQUELA

Não contente com as histórias contadas por seus convidados e pela plateia no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, o apresentador decidiu expandir fronteiras e ouvir relatos do público em geral. Para isso, São Paulo foi escolhida para receber a primeira cabine itinerante, local para o público relatar alguma passagem incrível de sua vida. E o período escolhido para essa ação vai desta quinta, 13, a domingo, 16, das 11h, às 21h, no Shopping Eldorado, quando os interessados terão acesso à cabine que reproduz o cenário do programa. As histórias selecionadas poderão ser exibidas no programa. Depois, será a vez de Goiânia, Fortaleza, Campinas, Belo Horizonte e Porto Alegre.

HISTÓRIA DA TV

O ator e diretor Dennis Carvalho é o convidado desta quinta, 13, do programa Sem Censura, que vai ao ar às 18h, na TV Brasil. Em bate-papo com Vera Barroso e Bruno Barros, Dennis fala sobre sua trajetória, que conta 50 anos de atividade artística.

PRÓXIMO CAPÍTULO

Com a difícil missão de substituir Bom Sucesso, a novela Salve-se Quem Puder registrou recorde de audiência na terça, 11, marcando 33 pontos e 48% de participação, no Rio. Em São Paulo registrou 30 pontos e 45% de participação. No capítulo, o aguardado reencontro de Luna (Juliana Paiva) e Helena (Flávia Alessandra) após muitos anos, mas a empresária não reconhece a filha.

MÚSICA DO MUNDO

O canal Film & Arts anunciou o início das gravações de Breaking Music, sua nova produção que está sendo rodada em Buenos Aires (Argentina) e Berlim (Alemanha), com estreia prevista para o terceiro trimestre. Programa vai explorar as conexões entre gêneros musicais das regiões, como o Lied, que traz arranjos para piano e cantor solo, com letras geralmente em alemão, e todo a sensualidade e intimismo do tango.