Documentário sobre a rapper afegã Sonita Alizadeh é destaque do Canal Brasil

O Canal Brasil exibe nesta terça, 6, às 20h, Sonita, uma Rapper Afegã, dentro da faixa In-Edit Brasil. Dirigida pela cineasta iraniana Rokhsareh Ghaem Maghami, conta a emocionante história da afegã Sonita Alizadeh, que vive como refugiada no Irã e que se tornou uma rapper para fugir da pobreza e do casamento arranjado por sua família. Encontrou na música uma maneira de extravasar sua rebeldia.

FAMÍLIA NA COZINHA

O É de Casa estreia o quadro Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, no próximo sábado, 10. Comandado por Patricia Poeta, com o chef Ravioli ao seu lado para avaliar os concorrentes, a série reunirá mães e filhos, sendo um dos dois conhecido do público, e que terão a missão de preparar uma receita tradicional de sua família. As provas colocarão os filhos pilotando o fogão e mostrando que sabem elaborar o prato escolhido, enquanto as mães estarão por perto para socorrê-los, caso precisem de uma mãozinha. Dirigido por Leandro Meneguiti, o programa tem ainda os apresentadores Ana Furtado, André Marques, Cissa Guimarães e Zeca Camargo.

SONHANDO ALTO

Estreia nesta terça, 6, às 19h, a série O Melhor Vestido de Noiva, no canal Lifetime. Nele, público acompanha a competição entre duas lojas de artigos para noivas, que se esforçam para satisfazer suas clientes, que estão à procura do seu sonho. No episódio de estreia, a disputa será entre dois rivais, que já chegaram a ser amigos no passado. No dia seguinte das vendas, terá disputa entre meninas e meninos.

REAÇÕES ILIMITADAS

A segunda temporada de Six: Esquadrão Antiterrorista começa a ser exibida nesta terça, 6, às 19h40, no A&E. Na estreia, episódio especial com uma síntese da primeira temporada. Em seguida, episódio inédito com Graves e os Seals planejando uma vingança pelo tiroteio contra Rip.

VERDADES TEATRAIS

Nesta terça, 6, às 20h50, o Canal Curta! exibe o documentário Augusto Boal e o Teatro do Oprimido. Dirigido por Zelito Viana e com vários depoimentos, o filme mostra a trajetória do teatrólogo Augusto Boal (1931-2009), criador do O Teatro do Oprimido.

SURPRESAS DO CORAÇÃO

A Netflix anunciou o início das gravações da comédia romântica Ricos de Amor. Escrito por Sylvio Gonçalves e Bruno Garotti, que também assina a direção, filme conta a história do jovem Teto (Danilo Mesquita), filho do poderoso Teodoro, que é o ‘Rei do Tomate’. O rapaz tem seu futuro planejado, mas ao conhecer Paula (Giovanna Lancellotti), o que era certo ganha novos contornos.

INSPIRADORES

O humorista Fabio Porchat estreia nesta terça-feira, 6, às 22h30, no GNT, seu programa Que História É Essa, Porchat?, que terá histórias inusitadas contadas pelo público e também por famosos.