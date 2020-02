Documentário sobre a cantora e ativista trans Linn da Quebrada chega ao Canal Brasil

Vencedor do Prêmio Teddy no Festival de Berlim 2018, o documentário Bixa Travesty estreia neste sábado, 29, às 23h10, no Canal Brasil. Dirigido por Kiko Goifman e Claudia Priscilla, filme é sobre a cantora e ativista trans Linn da Quebrada. Filme coloca em destaque a performer, para nos levar a uma discussão ampla sobre identidade de gênero, homofobia, fluidez sexual e padrões sociais.

LÍNGUA SOLTA

E vem aí a quarta temporada de Greg News. O programa de notícias do Brasil e do mundo, que é comandado pelo ator e humorista Gregório Duvivier, estreia no dia 27 de março, com exibição todas as sextas, às 23h, no HBO e também pela HBO GO. Abordando temas os mais variados, o programa chega repaginado, com cenário maior e em nova casa, o Teatro Claro, em Copacabana, no Rio.

VIDA E OBRA

O documentário No Legado de Picasso, de Hugues Nancy e Olivier Picasso leva o público a um mergulho na vida do pintor espanhol Pablo Picasso, reconhecidamente um dos maiores nomes da arte moderna do século 20. Filme, que será exibido neste sábado, 29, à meia-noite, pelo canal Arte1, revela trabalhos do multiartista que foram descobertos após sua morte, além de arquivos raros. Entre imagens do pintor e suas obras, produção traz ainda entrevistas de amigos próximos e membros de sua família.

BELOS EXEMPLOS

Será exibido neste domingo, 1.º, às 21h30, na GNT, o último episódio da série Casa Brasileira. Nele, a residência escolhida para ser visitada é a do arquiteto Carlos Augusto Lira, no Recife. E não será só isso, a atração faz um passeio pela casa em que o sociólogo Gilberto Freyre viveu e que hoje foi transformada em uma casa-museu.

GRANDE DISPUTA

Estreia neste sábado, 29, às 19h45, no Discovery Turbo, a série Os Reis da Lama, que acompanha bastidores de competições amadoras que reúnem os pesados bigfoot, aqueles carros com carrocerias de caminhonetes, suspensões customizadas e os enormes pneus de trator. As provas integram etapas de um circuito alternativo fundado por Chuck Davis, Chris Ledford e Matt Steele.

BEM DOCE

Um novo programa de competição culinária entra no ar neste sábado, 29, às 18h55, no Food Network. Em O Gênio da Confeitaria, os participantes, que são confeiteiros, claro, passam por provas para preparar sobremesas com ingredientes inusitados, tudo sob olhar criterioso do chef Ron Ben-Israel