Documentário revela beleza natural e artística do cemitério francês Père Lachaise

O canal francês TV5Monde vai exibir nesta quinta, 18, às 13h, o documentário Eterno Jardim, o Cemitério de Père Lachaise. Com direção de Christophe d’Yvoire, filme mostra esse cemitério, que imenso e repleto de esculturas, mausoléus e túmulos de nomes como Jim Morrison, Chopin, Oscar Wilde, Edith Piaf, Alan Kardec, Balzac.

TODOS OS SONS

Seu Jorge é o convidado da série Vamos Tocar, comandada por Leo Gandelman, que vai ao ar nesta quinta, 18, às 23h30, no canal Bis. Entre os próximos nomes, Gal Costa, Nando Reis, Marina Lima

HORA DA LEITURA

O canal Arte1 apresenta nesta quinta, 18, às 22h30, o programa Em Movimento, que será dedicado à Flip, tendo a participação do Zé Celso Martinez Corrêa, Zé Miguel Wisnik, a atriz Camila Mota, a curadora e o idealizador da Flip Fernanda Diamant e Mauro Munhoz. Para compor o material, serão exibidas também entrevistas exclusivas com o escritor angolano Kalaf Epalanga e com a escritora israelense Ayelet Gundar-Goshen. Para terminar, na sequência, às 23h30, a apresentadora Gisele Kato vai à casa de Milton Hatoum, que revela manuscritos e ainda comenta o processo de elaboração de seu projeto de vida, que é a trilogia O Lugar Mais Sombrio.

BATALHA FASHION

O canal Lifetime estreia nesta quinta-feira, 18, às 19h50, a terceira temporada do programa Project Runway Junior. Série promove competição entre jovens estilistas, com idade de 13 a 17 anos, que ficam sob a orientação de Tim Gunn, que divide a apresentação com a modelo Hannah Davis. Nessa nova fase, continuam no júri Kelly Osbourne, o designer Cristian Siriano e a editora de moda Aya Kanai.

GRANDE ÁREA

O programa Cartão Verde, da TV Cultura, terá como convidado Nuno Leal Maia. Ator é um apaixonado por futebol, jogou nos juvenis do Santos e chegou a trabalhar como treinador do São Cristóvão. No bate-papo, relembra sua trajetória no esporte e nas artes, além de falar do seu mais recente projeto, a série Chuteira Preta. Atração vai ao ar às 22h30, na TV Cultura, no YouTube e no Cultura Digital.

É TUDO VERDADE

Um dos grandes cartunistas brasileiros, Henrique de Souza Filho, ou simplesmente Henfil, tem sua vida mostrada em documentário de Angela Zoé. Filme será exibido nesta quinta, 18, às 18h, no Canal Brasil, e mostra como o cartunista, jornalista e quadrinista lidava com sua doença, a hemofilia. Há ainda depoimentos de amigos.

REFLEXOS MUNDIAIS

Série do Canal Curta dirigida por Daniel Augusto, Incertezas Críticas traz nesta quinta, 18, entrevista com Noam Chomsky (foto). O linguista, ativista político e filósofo analisa a crise financeira internacional de 2008, e como ela refletiu em diversos países, mexendo com as sociedades. Exibição será às 23h20.