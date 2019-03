Documentário ‘O Desaparecimento de Madeleine McCann’ estreia na Netflix; veja trailer

Estreia nesta sexta, 15, na Netflix, o documentário O Desaparecimento de Madeleine McCann, que mostra detalhes do caso da garota inglesa de 3 anos que sumiu durante férias com a família em Portugal, em 2007.

Pouco antes de completar 4 anos, Madeleine desapareceu do apartamento alugado pelos pais, na região de Algavre, ela estava com os dois irmãos gêmeos, Sean e Amelie. As crianças foram deixadas sozinhas, pois os pais tinha ido jantar com amigos. Nessa mesma noite, quando os pais voltaram, a pequena Madeleine tinha sumido. A polícia nunca conseguiu resolver o caso.

ACORDANDO CEDO

No programa Como Será? desse sábado, 16, o repórter Alexandre Herderon mostra, na série Tem Diferença, alimentação e exercícios que podem melhorar o equilíbrio das pessoas no dia a dia. Tem ainda o penúltimo episódio do Tem Diferença?!, em que a jornalista e apresentadora Sandra Annenberg recebe Ivone de Oliveira, blogueira e ativista pela causa da diversidade sexual e da mulher com deficiência. Atração vai ao ar às 7h15.

PÉ DE VALSA

Estreia nesta sexta-feira, 15, às 22h30, no GNT, um novo reality de dança, o Me Deixa Dançar. Sob o comando de Justin Neto e Lore Improta, a atração terá 13 participantes de diferentes níveis, idades e tipos corporais, que disputarão o prêmio de R$ 15 mil.

PARA VER OU REVER

A notícia já foi dada, mas a série é tão legal que aqui vai mais um lembrete. Entra nesta sexta, 15, no catálogo da Amazon Prime Video, a série Monk. Para os fãs, que seguiram as aventuras e desventuras do detetive Adrian Monk (Tony Shalhoub), vale rever as oito temporadas. Para quem ainda não teve contato com esse personagem, que é cheio de manias, aqui vai a dica para conferir.

ESPAÇO OCUPADO

A novela Caminhos do Coração vai voltar à grade de programação da Record TV, na segunda-feira, 18, na faixa da tarde, às 15h45. Escrita por Tiago Santiago, a obra tem direção de Alexandre Avancini e o elenco tem nomes como Bianca Rinaldi, Leonardo Vieira, Sérgio Malheiros, Nanda Ziegler, Maitê Piragibe, Tuca Andrada, Rocco Pitanga.

REGISTROS DE VIAGEM

Atração desta sexta, 15, às 21h, no Canal Curta!, o documentário Tão Longe É Aqui, tem direção de Eliza Capai, que foi premiada no Festival de Berlim com Espero Tua (Re)volta. O filme é uma mistura de diário e road movie, que traz registros de uma viagem de sete meses da diretora para a África. Também será exibido no sábado, à 1h e às 10h15, domingo, às 19h, e, na segunda, às 15h.

NO STREAMING

Várias novidades estão chegando à Netflix. Entre as que entram nesta sexta, tem a primeira temporada da animação Love, Death & Robots, que tem uma pegada no estilo Black Mirror. Tem também a comédia Se Joga, Charlie. Protagonizada por Idris Elba, que terá de encarar a difícil missão de ser babá de uma garota rebelde de 11 anos.

10 ANOS NO AR

A décima temporada da serie NCIS: Los Angeles chega nesta sexta, 15, às 21h, ao Canal A&E. Produção traz de volta a equipe liderada pelos agentes Sam Hanna (LL Cool J) e ‘G’ Callen (Chris O’Donnell).