Documentário da Netflix reconstitui, de maneira sensível, uma secreta história de amor

Em meio a tantas opções de documentários na Netflix, vale a pena dar uma atenção especial ao tocante Secreto e Proibido, produzido por Ryan Murphy (criador da série Hollywood, também disponível no serviço de streaming) e Jason Blum. Conta a história de amor e (de resistência) de Pat Henschel e Terry Donahue, e de seu longo relacionamento, que ficou em segredo por quase 70 anos.

Na década de 1940, a canadense Terry se mudou para os EUA, para fazer parte da primeira liga feminina de beisebol – retratada no filme Uma Equipe Muito Especial, com Tom Hanks e Geena Davis, de 1992. Lá, conheceu Pat, e as duas começaram a namorar.

Para o mundo exterior, no entanto, passavam-se por grandes amigas, já que lésbicas e gays eram perseguidos, presos e tinham a sexualidade exposta nos jornais. Assim, decidiram manter a relação em segredo e cultivaram uma vida paralela. Para a família, só decidiram ‘sair do armário’ mais recentemente.

O diretor Chris Bolan mostra esse processo de descoberta dos parentes, com as duas já na terceira idade. Após a revelação, vem a decisão de oficializar a união, depois de tantas décadas.

Além de boas personagens, o documentário tem a seu favor o farto acervo fotográfico e em película preservado pelas duas – e que ajuda a reconstituir essa bela história de amor.

Assista ao trailer: