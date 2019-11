‘Doctor Who’ ganha data de estreia no Globoplay

Olha só, as temporadas de 1 a 11 da série Doctor Who, da BBC, serão disponibilizadas no Globoplay durante o mês de dezembro, chegando aqui no ´próximo dia 6.

Fora isso, uma das novidades da 12.ª temporada do seriado, que estreia em 2020, será a participação, no primeiro episódio, dos atores Stephen Fry e Lenny Henry. Junto com eles vem também Jodie Whittaker, novamente como Doctor, que chega com a Tardis.

No material de divulgação, umas palavrinhas de Fry sobre sua presença na produção: “Eu poderia ser escolhido para o Programa Espacial Britânico, e eu admito que já passei muito da idade para ser convocado (se é que alguma vez eu tivesse a idade para essa responsabilidade). Participar de um episódio de Doctor Who certamente será uma grande emoção”.

SAMANTHA CANTA

Atriz e humorista, Samantha Schmütz também tem um lado cantora, que poderá ser conferido, a partir deste domingo, 24, às 20h, no Canal BIS. Serão três episódios, um em cada semana. No primeiro, o repertório será em homenagem a Stevie Wonder, com Samantha interpretando canções como I Just Called To Say I Love You, Higher Ground, Part Time Lover, entre outros hits. No dia 1.º de dezembro, ela surge com canções de Djavan, como Sina e Samurai, e no último episódio, dia 8, será a vez de homenagear Marina Lima, cantando músicas como Uma Noite e Meia e Nada Por Mim.

TEATRO NA TELA

Sempre trazendo grandes produções, o canal Film & Arts apresenta nesta sexta, 22, às 22h, a encenação de A Tempestade, último grande texto do dramaturgo inglês William Shakespeare. Nessa adaptação, registrada no Shakespeare’s Globe Theatre de Londres, feita de modo circular e ao ar livre, a plateia fica em pé quase participando da ação com os atores. Escrita entre 1610 e 1611, acompanha a história de Próspero, duque de Milão, que evoca uma tempestade para atrair seu irmão Antônio, e seu cúmplice, o rei Alonso de Nápoles, à ilha encantada na qual ele e sua filha Miranda passaram 12 anos exilados. Haverá reapresentação no sábado, às 13h e 19h.

TODAS AS VOZES

O Canal Brasil traz de volta à sua programação o Cinema em Outras Cores, que tem como tema a diversidade sexual. Com apresentação e curadoria de Jean Wyllys, programa exibirá filmes com essa temática e que retratam dores, amores, lutas e esperanças de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. O primeiro filme a ser exibido é Flores Raras, de Bruno Barreto, com Miranda Otto e Gloria Pires. No dia 29, será a vez de Tatuagem, de Hilton Lacerda, com Irandhir Santos e Rodrigo Garcia. A exibição será nesta sexta, 22, às 23h15.