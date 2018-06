Divulgado vídeo com bastidores da série ‘Perdidos no Espaço’

Derivada de uma série lá dos anos 1960, que, aliás, deixou saudade nos que a acompanhavam, Perdidos no Espaço (Lost in Space) está de volta agora pela Netflix, que lhe deu nova roupagem. A estreia está programada para o dia 13 de abril.

A série se passa em um futuro longínquo, 30 anos à frente, e traz a família Robinson em meio aos problemas que surgem na colonização o espaço. Fora da rota programada, os Robinson precisam encontrar formas de sobreviver nesse ambiente perigoso.

Perdidos no Espaço traz no elenco Toby Stephens, como John Robinson, Molly Parker como Maureen Robinson, Taylor Russel coma filha Judy, Mina Sundwall é a outra filha Penny, e o garoto Max Jenkins, o filho Will Robinson.

Nesta terça, 13, a Netflix divulgou vídeo com os bastidores da série, confira.