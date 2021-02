Divulgada foto do programa de Dani Calabresa, que estreia em março no GNT

Humor é o forte do programada que Dani Calabresa vai estrear em 5 de março no GNT, e que ganhou o nome de Dani-se. Atração é um convite para libertar-se da chatice do dia a dia e refletir, através da conversa e do humor, sobre todos aqueles comportamentos que nos pressionam.

Em cada programa, Dani Calabresa recebe dois convidados dispostos a não se levar tão a sério e a se jogar em um universo que mistura entrevistas, imitações, esquetes, jogos e comédia stand up. Entre os nomes, estão Ingrid Guimarães, Lucio Mauro Filho, Flávia Reis, Luis Lobianco, Marcos Veras, Thati Lopes, Nicole Bahls, Eduardo Sterblitch, Debora Lamm e George Sauma.

Em Dani-se, a apresentadora terá a companhia em cena do ator Pedro Monteiro, o Pedroca, reforçando a proposta de uma reflexão leve, divertida e recheada de improviso. A direção artística é de Lilian Amarante.