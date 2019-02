Disponível no YouTube, série ‘Weird City’, de Jordan Peele, mistura ficção científica e humor

Está disponível no YouTube Premium a série original Weird City, que é uma cocriação de Jordan Peele e Charlie Sanders. Trata-se de uma ficção científica em tom de comédia, feita em seis episódios, e ambientada em uma metrópole do futuro, mas que explora temas atuais. No elenco, Michael Cera, Mark Hamill, LeVar Burton, Laverne Cox, Dylan O’Brien, e direção de Adam Bernstein, Amy Heckerling e Tricia Brock.

MANTENDO O REINADO

Nesta quinta, 14, estreia a terceira temporada de Rainha do Sul, às 23h15, no TNT Séries. Com direção de Eduardo Sanchez, tem novamente a brasileira Alice Braga como protagonista. Nesta nova temporada, Teresa Mendoza está sozinha, mas determinada a estruturar um novo império.

PRODUTO DINAMARQUÊS

O Studio Universal exibe nesta quarta, às 22h, o longa Guerra, escrito e dirigido por Tobias Lindholm, e que concorreu ao Oscar de Filme Estrangeiro em 2016 pela Dinamarca. No drama, o ator Pilou Asbæk interpreta um comandante, que está com sua tropa em missão de rotina no Afeganistão, mas ao enfrentar o inimigo, seus soldados são capturados. Ele toma uma decisão, que terá impacto em sua vida, aos ser acusado de um crime de guerra.

DO PÓDIO À PRISÃO

Será exibido nesta quinta, 14, às 22h20, no Lifetime Movies, filme Oscar Pistorius: Assassino Olímpico, e que conta a história do ex-atleta olímpico, que foi condenador pelo assassinato de sua namorada, a modelo Reeva Steenkamp. Os personagens principais são interpretados por Andreas Damm e Toni Garrn e Norman Stone assina a direção.

DE VOLTA AO BATENTE

O Canal Brasil confirmou a segunda temporada de Amor de 4, que vai se chamar Amor de 4 + 1, com início de filmagens em 22 de abril e encerramento em 19 de maio. O será mantido o mesmo da primeira temporada, com Branca Messina, Igor Cotrim, Carolina Chalita, Nicola Lama e Stella Miranda. Roteiro e direção terão a assinatura de Marcelo Santiago.

SUCESSO E PARABÉNS!

A jornalista Maria Julia Coutinho, ou como nos habituamos a tratá-la, Maju Coutinho, começa uma nova fase de sua carreira, passando a integrar o time de apresentadores, nos fins de semana, do Jornal Nacional. Será a partir deste sábado, 16.

CONVIDADA ANIMADA

Em suas redes sociais, a cantora Miley Cyrus anunciou que participará da 11ª temporada do reality show RuPaul’s Drag Race. Episódio vai ao ar em 28 de fevereiro.

SOLTANDO A VOZ

The Voice Kids. No domingo, a competição entra na fase de Batalhas, e os candidatos são selecionados em trios por seus técnicos – Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla Simone & Simaria.