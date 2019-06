Dirigida por Paulo Thiago, série documental sobre o Grupo Opinião estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil vai exibir nesta quarta, 26, às 16h50, os três episódios da série Memórias do Grupo Opinião, de Paulo Thiago. O coletivo, que nasceu do Centro Popular de Cultura (CPC), deixou sua marca ao encenar espetáculos antológicos, e se assumindo um lugar de resistência à opressão e censura da ditadura militar. Em cada episódio, um tema diferente é abordado para contar a história do grupo, desde sua origem, com seus ideais, passando por imagens históricas, como shows de Nara Leão, Maria Bethânia e Zé Ketti, até a fase em que o grupo passou por atentado à bomba.

FILHOS EM AÇÃO

O terceiro filme da saga Descendentes ganhou data de estreia, que será em 9 de agosto, no Disney Channel. A produção, que é original do canal, mostra os filhos já adolescentes de vilões icônicos. Tem a Mal, que é filha da Malévola, Evie, da Rainha Má, Carlos, filho da Cruella de Vil, e Jay, do Jafar. Nesta nova aventura, a turma volta à Ilha dos Perdidos para encontrar novos descendentes.

PELA NATUREZA

A série Aruanas estreia no dia 2 de julho, na Globoplay, e traz no elenco Taís Araújo, Leandra Leal, Débora Falabella e Thainá Duarte, que interpretam as ativistas ambientais Verônica, Luiza, Natalie e Clara. Como parte da estratégia de promoção, o público poderá conhecer, através de depoimentos nas mídias sociais da Globo, histórias de ativistas da vida real, como Josi Malheiros, que é moradora da Ilha das Cinzas, no Pará. Como parte da plataforma REP – Repercutindo Histórias, os depoimentos começam a ser exibidos nos perfis da Globo nas mídias sociais, junto com a estreia da série.

QUERIDA DO PÚBLICO

A animação Ben 10 continua como uma das mais queridas pelo público infantil. Segundo dados de audiência do Ibope e The NPD Group, o programa foi o mais visto entre meninos de 4 a 7 anos em 2018 na TV paga brasileira e um dos 10 mais assistidos do Cartoon Network pelas crianças de 4-11 anos em todos os países da América Latina.

CLÁSSICO NA TELA

Chega nesta quarta, 26, à plataforma Now, o filme Dumbo, a versão live-action do clássico da Disney, que é dirigida por Tim Burton e tem no elenco Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton e Eva Green.

HISTÓRIA E MÚSICA

Vai ao ar nesta quarta, 26, às 22h30, na TV Cultura, o filme Histórias de Marabaixo, que mostra essa manifestação folclórica amazônica típica do Amapá. Dirigido por Bel Bechara e Sandro Serpa, o documentário traz depoimentos de moradores locais, que contam suas histórias.

DEPOIMENTOS

Ziraldo e cia. Há 50 anos, surgia o jornal O Pasquim. Para lembrar a data, a SescTV exibe, às 20h e 23h, os documentários Humor com Gosto de Pasquim e O Pasquim: A Revolução pelo Cartum.