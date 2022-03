Diretor de ‘Pantanal’, Rogério Gomes, o Papinha, deixa a Globo após estreia da novela

O diretor Rogério Gomes, conhecido por todos como Papinha, passou 42 anos à frente de vários projetos na Globo. Ele, inclusive, foi o responsável pela direção artística da nova versão da novela Pantanal, com estreia marcada para o dia 28, no horário das 9. De acordo com comunicado oficial da emissora, Papinha se despede da empresa e parte para novos projetos após o folhetim entrar no ar.

Ainda de acordo com as informações do comunicado da Globo, Rogério Gomes sai mas com a primeira fase de Pantanal toda gravada. Quem assume o posto é Gustavo Fernandez. A emissora afirma ainda que o profissional sai, mas as “portas continuam abertas para futuros trabalhos em todas as plataformas Globo”.

“Papinha deixa sua marca na história da dramaturgia. Ao meu grande companheiro em inúmeras batalhas e muitas vitórias, desejo o melhor nesta nova etapa da sua vida”, afirma Ricardo Waddington, diretor de Entretenimento da Globo.

Trajetória

Com o carinhoso apelido de Papinha, Rogério Gomes tem sua trajetória na televisão iniciada ainda garoto ao acompanhar seu pai, o locutor Hilton Gomes, na TV Tupi. Sua estadia na Globo teve início com a primeira versão do Sítio do Pica-pau Amarelo feita pela emissora, ele era operador de TV. Depois foi subindo degraus, diversificando trabalhos, editou e dirigiu clipes para o Fantástico.

E chegou ao mundo da telenovela, primeiro como editor em obras como Sexo dos Anjos, Juba e Lula, Rainha da Sucata, entre outros trabalhos.

O posto de diretor veio com a minissérie O Sorriso do Lagarto, da obra de João Ubaldo Ribeiro, e em seguida comandou a novela Deus nos Acuda, de Silvio de Abreu. Subindo mais um degrau, assumiu o posto de diretor-geral na novela Vira-Lata, ao lado de Jorge Fernando.

Outras obras sob seu comando foram Império, de Aguinaldo Silva, vencedora do Emmy Internacional como melhor novela. Teve ainda Além do Tempo, de Elizabeth Jhin, a A Força do Querer, ao lado da autora Gloria Perez, e O Sétimo Guardião, de Aguinaldo Silva.

Rogério Gomes estava à frente de Pantala, versão adaptada por Bruno Luperi da obra escrita por seu avô, o dramaturgo Benedito Ruy Barbosa.

O diretor

“Só tenho gratidão por tudo que vivi na Globo. Foi onde tive os meus melhores mestres, onde fiz os meus melhores amigos e realizei meus melhores trabalhos. Minha decisão é de vida: cheguei na Globo com 18 anos e saio aos 60. Foram 42 anos de muitas conquistas. Entrei carregando fita e saio com o nosso Emmy! É um ciclo que se fecha para que novos caminhos se abram. Só tenho amor e gratidão!”, revela Rogério Gomes no comunicado oficial emitido pela emissora.