Dira Paes, Artur Xexéo e Maria Beltrão vão apresentar o Oscar 2019, na Globo

Oscar 2019. Trio que fará a transmissão ao vivo da festa do cinema pela Globo, no dia 24, após o BBB-19. Com a apresentadora Maria Beltrão e os comentaristas Artur Xexéo e Dira Paes.

PELAS RUAS

O canal Prime Box Brazil estreia no dia 22, às 20h30, Taxitramas, uma série bem-humorada que mostra o dia a dia de um grupo de motoristas de táxi. A narrativa é feita por meio das anotações de um dos profissionais, Mauro, que é também o autor do livro que deu origem à série, e traz situações as mais inusitadas, com a rotina deles sendo alterada a partir do desaparecimento de um colega. A direção é de Pena Cabreira, com produção da Cubo Filmes, e roteiro original criado por Ramón Waine, María Elena Morán e Caio Batista.

EM TODAS

O ator Jesuíta Barbosa participa da série Feras, da MTV, interpretando Guile, melhor amigo de Ciro (João Vitor Silva). Os episódios vão ao ar nesta segunda, 18, às 22h.

ITALIANO ENTRE NÓS

Para os amantes de música italiano, a Rede Vida vai exibir nesta segunda, 18, às 22h, especial com o cantor italiano Peppino di Capri, que estará no Brasil em março, com o show Per Amore. O show que será apresentado na TV, é o que ele realizou em 2008, no Auditorium Parco della Musica di Roma, em comemoração dos seus 50 anos de carreira.

ATRÁS DAS GRADES

O canal HBO vai exibir, em 2 de março, o filme O.G., que foi feito em uma prisão de segurança máxima ativa, contanto com a participação de detentos e funcionários. Longa acompanha a trajetória do detento Louis Menkins (Jeffrey Wright), que era líder de uma gangue do presídio, e agora está para sair da prisão, isso depois de cumprir uma sentença de 24 anos.

NOVOS HORIZONTES

O documentário Elogio da Liberdade marca a estreia da atriz Bianca Comparato atrás das câmeras, comandando a direção. Produção tem 90 minutos de duração e será exibida dia 31 de março, às 21h, no canal Max em 31 de março. Obra retrata a vida e a luta da jornalista, escritora e ensaísta brasileira Rosiska Darcy de Oliveira em prol da liberdade e igualdade de direitos das mulheres. Filme foi produzido por Roberto Rios, Patricia Carvalho e Eduardo Zaca, da HBO Latin America, em parceria com a Los Bragas.

TRABALHO DURO

A atriz Mayana Neiva está de volta ao set de filmagens para gravar a terceira temporada de Rotas do Ódio, série do Universal TV. Na produção, ela interpreta Carolina Ramalho, delegada de uma unidade que combate crimes de ódio. Atração tem direção geral e a criação são de Susanna Lira e a produção da Panorâmica em coprodução com a Modo Operante.