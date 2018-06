Difícil quando se chega ao último episódio de séries como ‘Merlí’

Quem costuma assistir à alguma série sabe como é doloroso chegar ao último episódio da última temporada. Que tristeza se despedir de personagens que você acompanhou há horas, há dias. Quem decidiu verificar a popular série espanhola Merlí, exibida pela Netflix, certamente está desse jeito. Foram muitos os momentos de risadas e tantos outros de lágrimas. Uma produção que está agradando, pois traz personagens cativantes, a começar pelo que dá nome à série, o professor de filosofia Merlí Bergeron. Com ele, vêm seus vários alunos, cada um com seus problemas e personalidades, que rendem uma identificação com o público.

E é isso o que vale para nos prender a tantas séries. Coisa que não acontece desde sempre, aliás, difícil alguém que ainda não ria com as armações e trapalhadas da turma de Friends, que chegou a dez temporadas, com a última sendo exibida em 2004, mas que ainda está aí para divertir. Não foi nada fácil saber que não haveria mais nada inédito com os amigos Rachel, Joey, Monica, Phoebe, Chandler e Ross.

E o que dizer de Game of Thrones, que conseguiu agregar uma legião de fãs, conquistando diversos prêmios? Em 2017, foi a série mais pirateada, batendo recordes de audiência. Pois o fim está próximo, pois a oitava e última temporada da saga chega à telinha em 2019, sem choro nem vela. Vai acabar. A saída para essa despedida é já procurar alguma nova ou antiga série para se apegar.

Outras tantas produções também deixaram esse vazio nos loucos por séries. Não que não se possa rever seus episódios, muitas estão nos canais de streaming, ou mesmo nos já antigos (epa!) DVDs, mas têm algumas que deixaram uma marca no público. Quem não sofreu com o suspense sobre o destino dos personagens de Lost? Não dá para conseguir encontrar os mesmos malucos em outras séries, mas dá sim para ser conquistado pelos que surgem, como é o caso de Stranger Things e Big Little Lies.

NA TELINHA

Maria Bethânia participa do documentário Karingana – Licença para Contar, que estreia nesta quinta, 22, às 21h30, no Canal Curta! Rodado em Moçambique, conta ainda com a presença do escritor angolano José Miguel Agualusa e do moçambicano Mia Couto. Com direção de Monica Monteiro, filme mostra como a língua portuguesa evoluiu. Os três convidados falam sobre o tema e Bethânia canta e lê poesias.