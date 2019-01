Dez filmes do Zé do Caixão estão no Spcine Play e Thelonious Monk é destaque do Arte 1

PARA FORTES

A Spcine Play deixou disponível em seu catálogo uma seleção de filmes de José Mojica Marins, o Zé do Caixão. Ao todo são 10 longas do mestre do terror nacional, como O Despertar da Besta – Ritual dos Sádicos (1969), Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1966) e À Meia-noite Levarei sua Alma (1964). Os filmes ficam disponíveis no site www.spcineplay.com.br pelo valor de R$ 3,99.

CARA DE MAU

O ator Herson Capri será Aziz Abdallah, um poderoso sheik árabe da próxima novela das seis, Órfãos da Terra. Na trama, ele fará de tudo para ter de volta a nova esposa Laila (Julia Dalávia),

que escapou do seu harém.

AMOR E CORAGEM

Entra no ar nesta sexta, 18, na Globo, depois do BBB, a série Meu Nome É Liberdade. Baseada na obra de Lawrence Hill e feita em seis episódios, mostra a história da africana Aminata Diallo (Aunjanue Ellis) que, aos 11 anos, é levada para a Carolina do Sul como escrava. Os atores Sheron Menezzes, Érico Brás e Ailton Graça dublam os personagens principais.

PARA OS PEQUENOS

O canal Disney Junior estreia nesta sexta, 18, às 10h45, com reprise às 18h30, e nos fins de semana às 9h45, a segunda temporada de Puppy Dog Pals (foto), que traz de volta os irmãos pug Bingo e Rolly. No primeiro episódio, a dupla conhece um novo amiguinho, que fugiu de sua dona.

CONTRA O TERROR

A temporada da série britânica Strike Back vai estrear no dia 28, às 21h, no canal Max Prime. Toda filmada na Malásia e Hong Kong, a produção tem 10 episódios e acompanhará os membros do serviço secreto inglês em luta contra o terrorismo. No elenco, Warren Brown, Daniel MacPherson, Alin Sumarwata, Jamie Bamber e Yasemin Kay Allen.

LENDA DA MÚSICA

O canal Arte 1 apresenta nesta sexta, 18, às 22h30, e domingo, às 15h30, um concerto de Thelonious Monk. Considerado um dos maiores pianistas de jazz da história, o norte-americano pode ser visto neste show no Palais des Beaux-Arts em Bruxelas, em março de 1965, ao lado do saxofonista Charlie Rouse, do contrabaixista John Ore e do baterista Frankie Dunlop.

TERRAS FRIAS

O canal OFF estreia nesta sexta, 18, às 21h30, a segunda temporada de Minha Vida no Ártico, que mostra Chicco Mattos desbravando lugares inexplorados pelo homem nessa região. Com um total de 13 episódios, vamos acompanhar o explorador em suas aventuras, mostrando a região e as diversas manifestações da natureza selvagem, como o surpreendente aparecimento do sol depois de aproximadamente quatro meses de completa escuridão.

NOVA FASE

O ator Rafael Primot será um vilão em Aruanas, nova série da Globoplay. Na trama, ele interpreta Ramiro, um namorado abusador, que persegue Clara (Thainá Duarte).