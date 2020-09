Descubra 10 comédias que estão disponíveis na Amazon Prime

A internet é vasta e encontrar um bom filme para curtir o final de semana nem sempre é a tarefa mais fácil do mundo. Para agilizar a sua vida, o Estadão selecionou dez filmes de comédia que estão disponíveis no catálogo da Amazon Prime. Os estilos são diversos, tem comédia romântica, humor rasgado e até aquela piada irônica com ar de inteligente. Confira:

Comédias românticas

As rainhas da torcida



Essa é para quem quer um filme para aquecer o coração. As rainhas da torcida aposta no empoderamento feminino, sobretudo das mulheres idosas, e acerta em cheio. O humor é colocado de maneira muito sensível e o ritmo é bem leve, é o tipo de filme que a hora passa sem que a gente perceba. A protagonista, Martha, é interpretada por Diane Keaton, que já esteve em outros sucessos da comédia como Loucas por amor, viciadas em dinheiro e O casamento do ano. A atriz também já foi agraciada com um Oscar de melhor atriz por Noivo neurótico, noiva nervosa, de Woody Allen. Além de Diane, também está no elenco Jacki Weaver (O lado bom da vida), que interpreta Sheryl, a fiel escudeira da protagonista.

Sexy por acidente

Sexy por acidente é uma boa dica para quem gosta de comédias estilo Garota veneno ou O amor é cego. A trama e o ritmo do filme lembram essas comédias que foram sucesso no início dos anos 2000. O grande acerto do roteiro é ser hilariante, mas sem perder de vista a mensagem de empoderamento. No longa, Amy Schumer (Viagem das loucas) interpreta Renee Bennett, uma mulher insatisfeita com o seu corpo. Após se matricular em uma academia, ela desmaia depois que sofre um acidente na bicicleta ergométrica. Quando desperta, a moça se olha no espelho e acredita ter acordado mais magra. No entanto, nada mudou, apenas a sua percepção sobre si mesma. O longa conta com a participação de Michelle Williams (Sete dias com Marilyn), que vive uma empresária do setor de cosméticos.

Casal Improvável

Para quem gosta de comédia romântica, Casal Improvável é uma excelente pedida. A história é centrada no romance entre Fred Flarsky, um jornalista hipster, e Charlotte Field, secretária de Governo dos EUA e pré-candidata à presidência do país. Para a surpresa das personagens, os dois se apaixonam e assumem o relacionamento. O humor aparece nas trapalhadas do casal, que renderam cenas hilariantes, como a convocação de Charlotte para resolver um problema de segurança de Estado durante uma festa. O longa é protagonizado por Seth Rogen (An american pickle) e Charlize Theron (O escândalo). O elenco conta ainda com a participação de June Diane Raphael, atriz que fez sucesso com a personagem Brianna Hanson, da série Grace and Frankie (Netflix).

Comédias com um toque de suspense

Crimes em Happytime

Crimes em Happytime é o tipo de humor rasgado e que já provocou polêmica antes mesmo de ser lançado. Sobre misteriosos assassinatos de fantoches, o longa, que é dirigido por Brian Henson (Os Muppets na Ilha do Tesouro), foi processado pela Sesame Workshop, organização sem fins lucrativos que é responsável pela produção da Vila Sésamo. A queixa foi que o filme estaria manchando a imagem pública do seriado infantil, mas a Justiça dos EUA rejeitou a acusação. O filme é protagonizado por Melissa McCarthy (Poderia me perdoar?), que vive a detetive Connie Edwards.

Entre facas e segredos

Entre facas e segredos reúne elementos de comédia, drama e suspense. Esse não é o tipo de filme que vai te fazer gargalhar, ele faz mais o tipo de comédia ácida, que arranca aquele sorrisinho de banda com suas piadas irônicas. A trama é centrada na morte do patriarca Harlan Thrombey, que é interpretado por Christopher Plummer (Todo dinheiro do mundo). O elenco traz ainda outros nomes de peso como Chris Evans (Capitão América – Guerra Civil), Daniel Craig (007 Contra Spectre), Ana de Armas (Blade Runner 2049), Jamie Lee Curtis (Halloween), Michael Shannon (A forma da água), Toni Collete (Hereditário), LaKeith Stanfield (Corra!) e Katherine Langford (Love, Simon). O longa é assinado por Rian Johnson (Star Wars – Os últimos Jedi) e foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original neste ano.

Comédias dos anos 1990 e 2000

A Família Addams

Um clássico dos anos 1990, A família Addams fez a diversão de muita gente. Dirigido por Barry Sonnenfeld (MIB: Os homens de preto), o longa foi indicado ao Oscar de melhor figurino em 1992. Nada mais justo, até hoje as personagens inspiram fantasias em festas de carnaval e Halloween. O elenco também era de peso e incluía nomes como Anjelica Huston (John Wick 3 – Parabellum), Raul Julia (Amazônia em chamas) e Christopher Lloyd, eternizado por sua interpretação de Dr. Emmett Brown, do filme De volta para o futuro. A plataforma também disponibiliza a sequência, A família Addams 2.

Vovó…Zona

Vovó…Zona já foi presença certa em diversos finais de semana da TV aberta e fez a infância de muita gente nos anos 2000. Martin Lawrence (Os bad boys) ficou marcado por sua interpretação do tira que teve de se passar por uma idosa para desvendar um crime. Além de Lawrence, o casting do filme traz ainda Nia Long (O banqueiro), Terrence Howard (Ritmo de um sonho), Anthony Anderson, protagonista da série Black-ish, da ABC. A Amazon Prime oferece ainda os outros títulos da franquia Vovó…Zona 2 e Vovó…Zona 3: Tal pai, tal filho.

Como perder um homem em 10 dias

Um clássico das comédias românticas, Como perder um homem em 10 dias acompanha a empreitada de uma jornalista que deve entregar um artigo sobre como estragar um affair em dez dias. O humor é construído em cenas que seriam “constrangedoras” para um homem hétero e a reviravolta do filme acontece, é claro, quando a repórter se apaixona pelo rapaz, que ela se propôs a perder. A direção é assinada por Donald Petrie (Miss Simpatia) e o elenco é encabeçado por Kate Hudson (Quase famosos) e Matthew McConaughey (Clube de compras Dallas).

Comédias Nacionais

Se eu fosse você

Se eu fosse você se tornou um clássico do cinema nacional, tendo sido o filme brasileiro mais assistido nos cinemas em 2006, quando foi lançado. De acordo com o Filme B, foram 3,6 milhões de ingressos vendidos naquele ano. Protagonizado por Glória Pires e Tony Ramos, o enredo gira em torno do incidente que fez com que o casal Cláudio e Helena trocassem de corpo. Brincando com os estereótipos de gênero, o longa arranca nossas risadas com cenas como a de Tony Ramos praticando “nado sincronizado” na piscina. A direção é de Daniel Filho (A partilha) e o elenco conta com as participações de Thiago Lacerda e Leandro Hassum.

Ela disse, ele disse

Baseado no livro homônimo de Thalita Rebouças, Ela disse, ele disse é uma comédia romântica direcionada para o público adolescente. O longa foi lançado no ano passado e acompanha a adaptação de Rosa (Duda Matte) e Léo (Marcus Bessa) na nova escola, os dois novatos se conhecem no colégio e disso se desenrola uma história de amor. Maisa Silva, atriz famosa por suas participações em programas infantis do SBT, interpreta Júlia, a garota mais popular da escola.