Depois de Fernando Rocha, Mariana Ferrão não renova contrato e deixa programa ‘Bem Estar’

O programa Bem Estar, da Globo, começou esta terça-feira, 19, sendo comandado pela jornalista Michelle Loreto. Isso porque Mariana Ferrão não renovou seu contrato com a emissora.

Seguindo o caminho do colega Fernando Rocha, que saiu da Globo no fim de fevereiro, Mariana também se desliga do matutino, que deve passar por reformulações.

Comunicado da Globo:

A jornalista Michelle Loreto seguirá à frente do ‘Bem Estar’, já que Mariana Ferrão, cujo contrato vence no fim do mês, optou pela não renovação e está de saída da Globo.

Comunicação Globo