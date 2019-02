Debora Lamm chega em ‘Malhação’ para mudar a vida do personagem de Tom Karabachian

Debora Lamm. Atriz chega em Malhação na próxima segunda, 25, como a rock star Nina Burana e ganha a amizade de Tito (Tom Karabachian), que a conhece em um show dela no Le Kebek.

ENCONTRAR UM AMOR

Começa a ser gravada a gora em março, a série Matches, uma produção da Migdal Filmes para a Warner Channel. Trata-se de uma comédia sobre novas formas de se relacionar nessa era do digital. Criada por Carolina Castro e Marcelo Andrade, tem direção de Duda Vaisman e Calvito Leal. Na história, as aventuras amorosas de quatro amigos que buscam um relacionamentos por meio do aplicativo de encontros Matches. No elenco, os atores João Baldasserini, Juliana Silveira, Evelyn Castro e Renato Livera.

FINAL ANTECIPADO

Mal acabou de estrear, a série Nightflyers foi cancelada pelo canal americano SyFy e ficará mesmo na primeira temporada. Em um total de 10 episódios, produção é baseada em um conto homônimo do escritor George R.R. Martin, autor da saga As Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem a Game of Thrones, da HBO.

AMIGOS PARA SEMPRE

E a Netflix, divulgou o elenco da série original Sintonia, que é um produção da Losbragas e foi criada e dirigida por Kondzilla. Em seis episódios, mostra três amigos de infância que se dão conta de que suas escolhas de vida os tornou dependentes uns dos outros. Seriado deve estrear na Netflix ainda em 2019.

HISTÓRIA TEATRAL

Lázaro Ramos, Vladimir Brichta e Wagner Moura são alguns dos atores que o cineasta Giovani Lima pretende entrevistar para o telefilme Terceiro Sinal. O documentário vai narrar a revolução que tomou conta do teatro baiano há 25 anos. Projeto terá direção de Giovani Lima e roteiro de Hewelin Fernandes. A estreia será no Canal Curta!, ainda sem data prevista.

NOVO JUIZ NA ÁREA

O cantor, compositor, produtor, ator John Legend será o mais novo jurado da 16º temporada de The Voice, que chega ao Canal Sony no dia 28, às 21h30. Com ele, estarão na bancada, os veteranos Blake Shelton, Adam Levine e Kelly Clarkson. Programa vive em busca da melhor voz dos Estados Unidos e, os concorrentes, ganham dicas de cada juiz, e são avaliados pelo público americano, que decide quem será o ganhador do prêmio de US$ 100 mil, além de um contrato com uma gravadora.

UNIÃO DE VOZES

Os canais Bis e Multishow exibirão, com exclusividade, o show dos Tribalistas, realizado em São Paulo. Atração será mostrada na íntegra em 8 de abril, 21h, no Bis. Antes, no dia 16 de março, às 20h, o Multishow mostra os melhores momentos da apresentação do grupo de Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown.