Cynthia Erivo será Aretha Franklin em série da National Geographic

Reconhecida como a Rainha do Soul, Aretha Franklin será tema da série Genius: Aretha, da National Geographic. A obra vai explorar esse ícone musical e sua carreira incomparável, bem como sua influência na música e na cultura em todo o mundo. E ela será interpretada pela atriz britânica Cynthia Erivo. Ainda não há data definida de estreia.

Dilemas

Dentro da programação com produções da TNT Original, o destaque desta sexta, 27, é o filme Mistérios do Universo, que é baseado no livro Night Train, de Martin Amis. Enquanto investiga um assassinato, a detetive Mike Hoolihan (Patricia Clarkson) tentará responder a um questionamento profundo sobre nosso lugar no universo. Dirigido por Carol Morley, tem ainda no elenco James Caan e Jacki Weaver. A exibição será às 22h30, na TNT.

Atualidade

A pandemia do novo coronavírus será tema do Conexão com The New York Times, que vai ao ar nesta sexta, 27, às 21h30, na Bandnews TV. Reportagem especial traz a evolução da pandemia na China, doença foi detectada a partir de uma pneumonia misteriosa no final de 2019. Mas esse não será o único tema do programa, que traz ainda reportagem sobre a Revolta de Stonewall, um marco na luta pelos direitos LGBTQI+. Apresentação é de Ana Paula Padrão.

Informação

É importante estar o mais esclarecido possível sobre a pandemia do novo coronavírus, ficar de olho em tudo que estão produzindo sobre o assunto, evitando assim as terríveis fake news. O Globo Repórter desta sexta-feira, 27, vai mostrar o impacto do surto e como está a rotina nas grandes cidades em vários cantos do planeta. Do Rio de Janeiro, Bette Lucchese e Edney Silvestre; do Japão, Carlos Gil; dos EUA, Felipe Santana; da Itália, Ilze Scamparini; de São Paulo, Neide Duarte com Lucchese; e, da Inglaterra, Pedro Vedova. Todos revelando como as pessoas estão vivendo neste momento de reclusão. Apresentação de Sandra Annenberg.