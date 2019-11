Criador do ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, Cao Hamburger é o homenageado da CCXP

Criador do Castelo Rá-Tim-Bum, o diretor e roteirista Cao Hamburger é o homenageado da CCXP 2019, que será realizada de 5 a 8 de dezembro, em São Paulo. O cineasta, roteirista e produtor participa do painel de abertura do Auditório Cinemark XD, que vai lembrar os 25 anos do filme Castelo Rá-Tim-Bum.

MUITOS MÚSCULOS

Estreia nesta quinta, 21, às 21h30, no History, a série O Homem Mais Forte da História. Público vai acompanhá-los viajando por locais de origem de célebres lutadores, passando por Estados Unidos, Inglaterra e Escócia. O objetivo é relembrar e conferir se esses feitos foram reais mesmo. Mas não é só isso, os quatro vão reproduzir o que essas lendas fizeram, em uma grande disputa. Os competidores são Eddie Hall, recordista mundial em levantamento de peso, Brian Shaw, quatro vezes vencedor do World’s Strongest Man, Nick Best, recordista mundial de transporte de escudo, e Robert Oberst, finalista do World’s Strongest Man em 2013 e 2018.

PAPO LITERÁRIO

O episódio desta quinta, 21, da série Imortais da Academia é Cadeira 37: Poesia e Pólvora. Exibição será a partir das 20h, no Canal Curta!, e reúne alguns dos principais nomes da poesia brasileira – Ferreira Gullar, João Cabral de Melo Neto e Ivan Junqueira. Entre versos e polêmicas, série promove um passeio pela vida e obra desses acadêmicos, que emprestaram seus nomes à cadeira 37 da ABL.

UMA GRACINHA

E a Globoplay anunciou a minissérie exclusiva Hebe, com estreia no dia 13 de dezembro. Em dez episódios, foi escrita por Carolina Kotscho e tem direção de Maria Clara Abreu. Obra conta a história da apresentadora, que se transformou em sinônimo de comunicação no Brasil, deixando sua marca própria na televisão, com seu carisma pessoal e sua opinião forte. No elenco, Valentina Herszage e Andréa Beltrão, que se revezam no papel da protagonista, Gabriel Braga Nunes, Caio Horowicz, Marco Ricca, Danton Mello e Daniel de Oliveira.

RINDO NAS ALTURAS

Estreia nesta quinta, 21, às 22h, no canal de Humor Multishow no YouTube, um programa derivado do Vai Que Cola. Atração traz Ferdinando (Marcus Majella), Terezinha (Cacau Protasio), Dona Jô (Catarina Abdalla), Jéssica (Samantha Schmütz), Máicol (Emiliano D’Avila) e Reginel (Luís Lobianco) em viagem dos Estados Unidos para o Brasil.

PARA SÓCIOS

A plataforma de streaming Looke tem algumas novidades esta semana, como It – Capítulo 2, dirigido por Andy Muschietti, com Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain, e Meu Amigo Enzo, direção de Simon Curtis, com Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried.

NA SACRISTIA

Aracy Balabanian será uma secretaria paroquial conservadora no especial Natal Juntos a Magia Acontece, do dia 25/12, da Globo. Ela será o braço direito do padre vivido por Francisco Cuoco.