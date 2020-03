Coronavírus: SBT suspende gravações da novela ‘As Aventuras de Poliana’

Em comunicado à imprensa, o SBT informa que vai seguir as orientações oficiais para colaborar com o combate à pandemia de coronavírus. Assim, avisa que está suspendendo as gravações da novela As Aventuras de Poliana, entre outras medidas.

Quanto às gravações dos programas de grade, estas serão suspensas a partir de segunda-feira, 23. E terá mais atenção à cobertura do coronavírus por meio de seu Jornalismo e do programa Fofocalizando.

Outras alterações na grade de atrações do SBT também devem ocorrer, mas ainda não foram reveladas.

Abaixo, o comunicado oficial da emissora:

A Assessoria de Comunicação informa que o SBT, visando assegurar a saúde de seus colaboradores, visitantes, elenco e demais pessoas ligadas à emissora, entra em consonância com as recomendações dos órgãos de saúde a respeito de restrições de mobilidade para o Coronavírus (Covid-19) e restringirá de forma, ainda mais rigorosa, a circulação de pessoas em suas dependências. Desta forma, as gravações da Novela “As Aventuras de Poliana” foram suspensas nesta terça-feira, 17. As gravações dos programas de grade serão suspensas a partir da próxima segunda-feira, 23. Jornalismo e Fofocalizando permanecerão informando e prestando serviços. Sendo Assim, a exibição das atrações na grade de programação da emissora sofrerá alterações, a ser informada em breve. Esperamos retomar em breve com as gravações dos programas e novela.