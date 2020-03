Coronavírus: Record TV altera programação e suspende gravações de novelas no Rio

Como todos nesse momento de distanciamento social em virtude da pandemia de coronavírus, a Record TV divulgou nota informando o que está alterando em sua grade de programação. Emissora afirma que está seguindo as “recomendações das autoridades de saúde e para garantir o bem-estar de nossos colaboradores e parceiros”, e informa o muda em seu dia a dia.

Segundo o informe, alguns programas podem ser cancelados para evitar aglomerações de plateias e equipes de trabalho. E, para substituir, outros serão exibidos em horários e dias diferentes para atender a grade. Mas isso será feito durante a programação. “Vamos informar nossos telespectadores e anunciantes sobre as mudanças necessárias”, diz o comunicado, frisando que a empresa está atenta “a todos os desdobramentos provocados pelo novo Coronavírus (covid-19) e vamos colaborar de todas as formas para conter esta pandemia”.

Uma das medidas com relação à teledramaturgia é a de suspensão, até sábado, 21, das gravações das novelas Amor Sem Igual e Gênesis, que estavam em andamento nos estúdios da Casablanca, no Rio de Janeiro. No entanto, a parte que está sendo rodada no Marrocos, de Gênesis, ficam mantidas, por enquanto.

Já os programas de auditório estão suspensos, evitando assim a aglomeração de público nos estúdios. Viagens e deslocamentos serão autorizados apenas em situações emergenciais.

E finaliza o comunicado: Record TV reafirma o seu compromisso de permanecer colaborando com as autoridades e seguirá tomando medidas que preservem a saúde dos seus funcionários para auxiliar no combate à expansão da atual pandemia.