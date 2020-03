Coronavírus: Canal Futura dá uma forcinha a estudantes e professores que estão longe da escola

Como a ordem é ficar em casa, nada de cinema, teatro, show ou mesmo escola, por causa da pandemia do coronavírus, o Canal Futura decidiu dar uma forcinha para os estudantes que não querem parar de estudar e está oferecendo conteúdo educativo aos interessados.

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

Assim, até o mês de abril, a emissora se propôs a alterar sua grade de programação, deixando à disposição videoaulas do Telecurso e outros programas educativos, direcionados a estudantes e educadores que precisem acessar conteúdos complementares para processos de ensino e aprendizagem. Agora, há três faixas de programação nesse sentido – às 8h, às 13h e às 18h15.

O material educativo pode ser acessado na TV, no Futuraplay, Youtube e redes sociais.

NA TV

Três faixas de programação customizadas com conteúdo educativo a partir das aulas e metodologias do Telecurso e demais programas do Futura. Exibição será de segunda a sexta em horário escolar (às 8h, às 13h e às 18h15) até o final de abril.

Entre os conteúdos, há videoaulas de história, português, matemática, Turma da Robótica, Ciência para todos.

Em paralelo, outras iniciativas estão em curso, como a Playlists no YouTube no canal do Telecurso com indicação de conteúdo do Ensino Fundamental e Médio.

VIDEOAULAS

A partir de sexta, 20, haverá o pré-lançamento de 600 novas videoaulas do E.F. e E.M. no perfil do Canal Futura no YouTube organizadas por áreas de conhecimento, componentes curriculares e ano letivo.

REPORTAGENS SOBRE ESCOLAS E COVID-19

Informações atualizadas sobre a pandemia do coronavírus.