Convidado do ‘Saia Justa’, Marcelo Adnet fala sobre abuso sexual e o silêncio de vítimas

Mantendo o distanciamento social, Astrid Fontenelle comanda o Saia Justa desta quarta, 15, às 21h30, do estúdio da GNT, enquanto Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos entram ao vivo de suas respectivas casas. O bate-papo contará com a presença virtual do humorista Marcelo Adnet e do neurocientista Sidarta Ribeiro, que vão debater o abuso sexual e o sono durante o isolamento. Além disso, as notícias da semana sobre a pandemia do coronavírus entram na pauta, além de sabermos como todos estão levando esse tempo de quarentena.

As apresentadoras iniciam o programa levantando a questão dos motivos que levam as vítimas de estupro a se calarem por tanto tempo, o que acaba protegendo os agressores. Adnet, que revelou ter sofrido abusos sexuais na infância, comenta essas suas declarações e fala o que o levou a vir a público só agora e como tem sido lidar com a reação das pessoas, principalmente na internet, sendo duramente questionado sobre a veracidade dos seus relatos.

Na sequência, o neurocientista Sidarta Ribeiro, autor do livro O Oráculo da Noite: A História e a Ciência do Sonho, coloca em discussão a importância de uma noite bem dormida.

Para encerrar o programa, o público vai conferir em primeira mão um episódio do novo projeto da Pitty apresenta seu novo projeto, que surgiu durante essa quarentena. Trata-se de uma minissérie audiovisual, que foi feita especialmente para o Instagram. Ao todo, serão 13 vídeos nos Stories.