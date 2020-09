Conheça 10 filmes para assistir online de graça

A Netflix abriu o acesso a dez produções gratuitamente, entre filmes e episódios-piloto de séries, para quem deseja conhecer o serviço da plataforma. Estão incluídas no portfólio títulos de sucesso como Stranger Things, Elite, Grace and Frankie e O Chefinho de Volta aos Negócios. De acordo com a empresa, os conteúdos podem ser alterados ao longo do tempo e ainda não há previsão para que a ação promocional saia do ar. Mas o que muita gente não sabe é que, além da Netflix, outros streamings disponibilizam filmes de graça (e dentro da lei). Selecionamos dez longas que podem ser acessados sem pagar.



Bird Box

Produção original da Netflix, Bird Box é ambientado em um futuro pós-apocalíptico, em que o planeta é invadido por aliens. A trama é centrada em Malorie, uma mãe que tenta salvar seus filhos da ameaça extraterrestre. A personagem, interpretada por Sandra Bullock (Gravidade), inicia então uma empreitada em busca de segurança, mas o caminho não é fácil e ela deve fazer isso de olhos vendados. O longa fez tanto sucesso, que a Netflix teve de lançar uma nota pedindo para que as pessoas parassem de publicar vídeos nas redes sociais fazendo atividades cotidianas com os olhos cobertos, como ocorre no filme. O longa tem o roteiro de Eric Heisserer (A Chegada) e a direção é de Susanne Bier, da série O Gerente da Noite.

Mistério no Mediterrâneo

Mistério no Mediterrâneo é uma daquelas divertidas comédias românticas, excelentes para um momento de descanso. O longa, sobre um casal que se vê envolvido em um assassinato de um velho magnata, é protagonizado por Adam Sandler (Zerando a Vida) e Jennifer Aniston (Cake: Uma Razão para Viver).

Dois Papas

Drama sobre a passagem do comando do Vaticano de Bento XVI para Francisco, Dois Papas é outra produção original da plataforma. Dirigido pelo cineasta brasileiro Fernando Meirelles (Cidade de Deus), o longa foi indicado a três categorias do Oscar. O roteiro é baseado nos acontecimentos públicos e declarações oficiais da época da transição do papado. As conversas íntimas entre Bergoglio (Francisco) e Ratzinger (Bento XVI) foram criadas a partir de especulações. As cenas que se passam no Vaticano não foram rodadas no país, porque os produtores não conseguiram autorização. O impressionante é que a maioria dos cenários foi recriada em estúdio, como a obra de Michelangelo da Capela Sistina, que foi levantada pela equipe de cenografia em apenas dez semanas. Quem dá vida aos papas são Jonathan Pryce (O Homem que Matou Dom Quixote) e Anthony Hopkins (O Silêncio dos Inocentes).

Filmes de graça no Looke (Spcine Play)

Carandiru

Adaptação do livro Estação Carandiru, de Drauzio Varella, Carandiru, longa de Hector Babenco (O Beijo da Mulher-Aranha), está disponível gratuitamente no catálogo da Spcine Play, no Looke. O filme é um dos mais importantes da filmografia brasileira, tendo sido sucesso de crítica e público. Em 2003, concorreu à Palma de Ouro, no Festival de Cannes, e ainda foi o quarto filme mais assistido no Brasil. Segundo dados do Filme B, o longa teve 4,6 milhões espectadores e ficou atrás apenas de Todo Poderoso, Matrix Reloaded e Procurando Nemo. O elenco é peso e traz nomes como o de Milton Gonçalves (Orfeu) e Wagner Moura (Sergio). Vale a pena assistir!

Pixote: A Lei do Mais Fraco

Outra produção assinada por Babenco disponível no Looke é Pixote: A Lei do Mais Fraco, certamente o filme mais importante da carreira do diretor. Indicado ao Globo de Ouro e vencedor do Leopardo de Prata, no Festival de Locarno, o filme é um retrato da violência no Brasil. A história acompanha a vida de Pixote (Fernando Ramos da Silva), um jovem que vive nas ruas e que se viu obrigado a se envolver com a criminalidade. O elenco conta com Marília Pêra (Central do Brasil), Jardel Filho (Terra em Transe) e Elke Maravilha (A Força de Xangô).

A Hora da Estrela

Também no Looke, A Hora da Estrela é uma adaptação do livro homônimo de Clarice Lispector. Outro clássico do cinema nacional, o longa, de Suzana Amaral (Hotel Atlântico), concorreu ao Urso de Ouro, no Festival de Berlim de 1986, e foi agraciado com o prêmio de melhor atriz para Marcélia Cartaxo (Pacarrete), que interpretou a protagonista Macabéa. O elenco ainda conta com a participação de Fernanda Montenegro (Central do Brasil), que fez a cartomante Madame Carlota.

Quase Dois Irmãos

Sobre o nascimento do Comando Vermelho, Quase Dois Irmãos se desenrola em torno do reencontro de dois amigos de infância na prisão nos anos 1970, apesar da situação semelhante a realidade entre eles é distinta. Enquanto um é branco e preso político, o outro é negro e traficante de drogas. A direção é assinada por Lucia Murat (Praça Paris) e o elenco é composto por Flávio Bauraqui (Madame Satã), Caco Ciocler (Desmundo), Marieta Severo (Carlota Joaquina, Princesa do Brasil), Maria Flor (Proibido Proibir), Fernando Alves Pinto (Dois Coelhos) e Babu Santana (Tim Maia). No ano de seu lançamento, 2004, o filme conquistou três prêmios no Festival do Rio: Melhor Filme Latino-Americano, melhor ator (para Flávio Bauraqui) e melhor direção.

O Bandido da Luz Vermelha

O Bandido da Luz Vermelha é um filme histórico do cinema marginal, dirigido por Rogério Sganzerla (A Mulher de Todos) e protagonizado por Paulo Villaça (O Homem da Capa Preta), o elenco ainda traz Helena Ignez (Antes do Fim), a eterna diva do Cinema Novo. A trama é inspirada nos crimes de um assaltante de casas de luxo, que ficou conhecido na imprensa durante os anos 1960 como o “bandido da luz vermelha”. À época, o filme foi consagrado com quatro prêmios do Festival de Brasília, incluindo melhor filme.

Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver

Para quem gosta de terror, a Spcine Play oferece diversos títulos de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, entre eles Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. O longa narra a história de um homem que decide ir em busca de uma mulher ideal para ter um filho “perfeito”. As cenas de horror acontecem após o rapto de seis jovens pelo protagonista, que passa a ser perseguido pela população revoltada com seus atos de crueldade.

Filmes grátis na VIX Cine e TV

Estamos Juntos

Sobre um triângulo amoroso, Estamos Juntos está disponível na VIX, uma plataforma recém-chegada ao Brasil. A direção é de Toni Venturi (A Comédia Divina) e o elenco é encabeçado por Leandra Leal (Bingo – O Rei das Manhãs) e Cauã Reymond (Uma Quase Dupla).Lançado em 2011, o filme concorreu em quatro categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2012 e ganhou na categoria de melhor filme no Cine PE.

Mais filmes online e de graça

Para os fluentes em inglês, uma alternativa é o Tubi, plataforma que oferece filmes gratuitos, mas não existe a ferramenta de legenda em português.