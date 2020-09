Conheça 10 filmes de ação e super-heróis para assistir na Amazon Prime

Engana-se quem pensa que filmes de ação são todos iguais, a verdade é que as tramas são das mais variadas e atendem aos diversos tipos de preferência. Da irreverência à tensão total, o Estadão selecionou dez longas de ação que estão disponíveis na Amazon Prime e que vão te deixar cheio de adrenalina.

Estrelados por grandes astros

Crime sem saída

Sobre um policial que descobre que a quadrilha de criminosos que perseguia estava infiltrada na corporação, Crime sem saída é envolto em suspense. O longa é estrelado por Chadwick Boseman (Pantera Negra) e é assinado por Brian Kirk, que dirigiu três episódios de Game Of Thrones.

John Wick

Encabeçado por Keanu Reeves, John Wick é centrado em um ex-assassino de aluguel, que volta à ativa após um gangster matar o seu cachorro. Com um toque de excentricidade, é eletrizante e ideal para quem gosta de filmes quentes. O longa é o primeiro da franquia, que teve seu último lançamento no ano passado, John Wick 3 – Parabellum.

Arranha-céu: Coragem Sem Limite

A pandemia deve ter deixado muita gente com saudades de Dwayne Johnson (The Rock), ator que é figura carimbada nos cinemas. Se esse é o seu caso, você vai gostar desta notícia. Arranha-céu: Coragem Sem Limite está disponível na Amazon Prime. O longa conta a história de um especialista em segurança, que tem que salvar a sua família, presa em um prédio em chamas.

O Estrangeiro

Com um toque de drama, O Estrangeiro acompanha a saga de um pequeno empresário em busca de respostas para o assassinato de sua filha. A trama vai se complicando quando o protagonista começa a levantar suspeitas sobre oficiais do governo. O filme é estrelado por Jackie Chan e é dirigido por Martin Campbell (007 – Cassino Royale).

Inspirados na vida real

Bastardos Inglórios

Bastardos Inglórios é ambientado em uma realidade paralela, em que mercenários americanos teriam consagrado o assassinato em massa da alta cúpula nazista. Com a irreverência típica de Quentin Tarantino, o longa conta com algumas pitadas de humor. O elenco tem Brad Pitt e Christoph Waltz, que foi premiado com o Oscar de melhor ator coadjuvante. A plataforma também oferece outros títulos de Tarantino como Pulp Fiction e Kill Bill 1 e 2.

O Senhor das Armas

Baseado em uma história real, O Senhor das Armas acompanha a ascensão e queda Yuri Orlov, um traficante internacional de armas. O criminoso é interpretado por Nicolas Cage e a direção é de Andrew Niccol (A Hospedeira).

Filmes da Marvel

Capitã Marvel

Um furacão que passou pelas salas de cinema, Capitã Marvel foi sucesso de bilheteria e arrecadou US$ 1,1 bilhão no ano passado, de acordo com números do Box Office Mojo. Agora ela está de volta e está disponível na Amazon Prime. A trama se concentra em torno de Carol Danvers, uma oficial do Exército Americano, que se vê diante de uma guerra intergaláctica entre duas raças alienígenas. O longa é estrelado por Brie Larson, Samuel L. Jackson e Jude Law.

Homem de Ferro

Magnata e empresário do setor bélico, Homem de ferro foi o primeiro grande sucesso das franquias dos Vingadores. Interpretado por Robert Downey Jr., o herói é um dos mais queridos pelo público. O longa também foi indicado a dois Oscar, melhor edição de som e melhor efeito visual.

Ação e aventura

Piratas do Caribe – A maldição do Pérola Negra

Franquia que marcou a carreira de Johnny Depp, Piratas do Caribe – A maldição do Pérola Negra traz, além da ação, algum toque de humor e irreverência, muito marcadas pela interpretação de Depp. Além do original, a Amazon Prime disponibiliza todos os outros títulos que compõem a série. Vale a pena rever.

Jogos Vorazes

Baseado em uma série de livros infantojuvenis, Jogos Vorazes se passa em uma realidade distópica. Protagonizado por Jennifer Lawrence, o longa fez sucesso entre o público jovem e se consagrou como uma das franquias mais rentáveis de Hollywood. Além do título de estreia, a plataforma de streaming também disponibiliza os outros filmes que compõem a série.