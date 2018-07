Confissão de Dodô dá início à semana de revelações na novela ‘Segundo Sol’

A novela das 9, Segundo Sol, da Globo, entra numa semana de revelações e reviravoltas. No capítulo que foi ao ar na segunda, 23, o autor João Emanuel Carneiro começou a preparar o terreno para os segredos de alguns personagens virem à tona. Um estilo que João Emanuel traz em seu texto desde a época da novela A Favorita, de 2008, antecedendo mesmo à febre das séries.

+++ Com trama ágil, autor de ‘Segundo Sol’ sela destino de protagonistas em apenas uma semana

No capítulo que vai ao ar nesta terça, 24, Dodô (José de Abreu), após sofrer pressão do filho Beto (Emilio Dantas), é obrigado a contar para sua mulher Naná (Arlete Salles), que teve um caso com Gorete (Thalita Carauta) e que o menino Badu pode ser filho dele. Naná dá um tapa em Dodô, diz que sabia que ele tinha caso com moças mais jovens, mas não imaginava que ele poderia esconder um filho e deixasse que o outro filho deles, Clóvis, se casasse com a mulher que foi sua amante. Desesperado, Dodô se ajoelha e pede perdão.

Naná avisa, então, que vai embora de casa. Para piorar a situação toda, Naná fica sabendo que o filho Remy (Vladimir Brichta) escondeu drogas no bar da família e que chantageou o pai para não revelar à mãe seu caso com Gorete. Naná pede para Remy ir embora e para que o filho policial Ionan não prendê-lo.

Ainda esta semana, outra revelação: Roberval (Fabricio Boliveira) saberá pela vilã Rochelle (Giovanna Lancellotti) que sua noiva Cacau (Fabiula Nascimento) voltou a se relacionar com Edgar (Caco Ciocler) e desiste de se casar com ela na igreja. O empresário é consolado por Rochelle, que lhe propõe uma aliança, e ela passa a morar em sua mansão.