Confira seis comédias que vão fazer seu dia mais leve e divertido

No Dia Nacional do Riso, selecionamos dez comédias que vão fazer seu dia mais leve e divertido. Entre nacionais, internacionais, recentes ou antigas, as produções escolhidas estão disponíveis nas variadas plataformas de streaming – Amazon Prine Video, Globoplay, Netflix, Starzplay e Telecine.

Veja a lista das comédias que valem a pena dar uma conferida.

Aprendiz de Espiã

Protagonizada pelo grandalhão Dave Bautista, que interpreta JJ, um agente da CIA rebaixado e que terá como missão fazer a vigilância do apartamento de uma família. Mas ele é descoberto pela pequena Sophie (Chloe Coleman), que faz chantagem com ele. Ele terá de ensiná-la a ser uma espiã e assim a meina não irá denunciá-lo, estragando seu disfarce. Claro que para ele isso será um desastre, vai relutar, mas terá de concordar. E vai descobrir que essa menina é bem espertinha e inteligente, fazendo uma boa dupla com ele. Está na Amazon Prime Video.

A Fuga dos Avós

Aqui uma comédia francesa. Dirigda por Fabrice Bracq, mostra a felicidade de Marilou e Philippe com a chegada do momento em que realizarão tudo que sonharam quando chegasse a aposentadoria. Pois o momento de finalmente irem para Portugal está aí e eles, enfim, estarão juntos e longe da família, sem maiores preocupações, somente viver a vida. Claro que nada será assim tão fácil. Os filhos estão passando por período complicado, pedem a ajuda dos pais, e isso poderá complicar a realização do sonhos do casal. Está na AppleTV, Google Play, Youtube Filmes e Vivo Play.

Minha Mãe É uma Peça

A comédia que saiu dos palcos para as telas do cinema traz o humorista Paulo Gustavo vivendo a Dona Hermínia, que é inspirada em sua própria mãe, Déa Lúcia. Na história, essa mãe protetora e dedicada tem de lidar com os dois filhos, o Juliano (Rodrigo Pandolfo) e a Marcelina (Mariana Xavier), que moram com ela, o terceiro casou e vive em Brasília. Separada, ela se sente desprezada por eles e decide passar um tempo na casa de sua tia Zélia (Suely Franco), momento em que vai desabafar e relembrar o passado. P sucesso do filme propiciou a produção de duas sequências. Está disponível no Globoplay e Telecine.

A Proposta

Essa é uma comédia romântica, mas tem momentos bem divertidos até chegar ao romance de fato. Na história, a executiva linha dura Margaret Tate (Sandra Bullock) não dá trégua para ninguém, e cria um clima de poucos amigos no escritório. Mas ela é canadense, e corre o risco de ser deportada, e está irregular nos Estados Unidos. E aí tem a brilhante ideia de dizer que está namorando seu auxiliar Andrew Paxton (Ryan Reynolds), que não sabia da decisão da moça. A partir daí, tudo vai rolar nessa relação, principalmente quando Margaret vai conhecer a família de seu inesperado noivo, que conta com a incrível veterena Betty White, como a vovó Annie. Está no Telecine.

Quanto Mais Quente Melhor

Um dos maiores clássicos da comédia de todos os tempos, datado de 1929, com a assinatura do diretor Billy Wilder. Do começo ao fim, não tem como não ri com as trapalhadas de Joe (Tony Curtis) e Jerry (Jack Lemmon), dois músicos desempregados, que acidentalmente testemunham um massacre de gângsteres e passam a ser procurados. Para escapara da morte, acabam se disfarçando de mulheres e vão parar numa orquestra de senhoritas. Assim, Joe vira Josephine e Jerry, em Daphne. Joe ficará encantado por Sugar Kane, vivida por Marilyn Monroe, o que será outro problema para ele. Mas Jerry também não ficará atrás, mas de outra forma. Ao chegarem em Miami, um milionário (Joe E. Brown) se apaixonará por Daphne, que é Jerry. Está no Telecine.

Troco em Dobro

Mark Wahlberg interpreta um ex-policial, que está saindo da penitenciária. O Rapaz é do tipo problemático, e vive se metendo em problemas por não conseguir ver ninguém em encrenca que logo entra na briga para ajudar. Daí a fama de desajustado. Para piorar a coisa, ele terá ao seu lado, em uma perigosa investigação, o lutador de MMA Hawk (Winston Duke). Eles se unem para proteger o amigo e treinador de boxe Henry (Alan Arkin). Ação é o que não falta, até chega a lembrar outros da mesma linha, mas vale conferir, pura diversão. Está na Netflix.