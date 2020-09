Confira 10 dicas de filmes de ação e super-heróis disponíveis na Netflix

Nada melhor do que relaxar no fim de semana assistindo a bons filmes. Para quem gosta de filmes de ação ou de super-heróis, a Netflix disponibiliza uma série de produções que podem agradar aos mais variados gostos. De DC a Marvel, de Jackie Chan a Dwayne Johnson, as opções são muitas e a diversão é garantida. Confira a lista com dez títulos que estão incluídos no catálogo da plataforma.

Heróis da DC e Marvel

Mulher-Maravilha

Um dos maiores sucessos da DC Comics, Mulher-Maravilha é o primeiro longa dedicado à heroína, sucesso dos quadrinhos. Uma princesa amazona, ela foi criada em uma ilha paradisíaca habitada apenas por mulheres guerreiras. A sua saga inicia quando um piloto de guerra sofre um acidente e cai no local, o rapaz informa que um grande conflito está instaurado no mundo, o que motiva que a heroína a deixar sua casa e entrar no combate. A protagonista é vivida por Gal Gadot (Batman vs. Superman – A Origem da Justiça) e a direção é de Patty Jenkins (Monster – Desejo Assassino).

Esquadrão Suicida

Esquadrão Suicida tem elenco um estrelado e conta com nomes como Will Smith (Projeto Gemini), Margot Robbie (Eu, Tonya), Jared Leto (Blade Runner 2049) e Viola Davis (Histórias Cruzadas). No filme, os principais vilões da DC Comics são convocados pelo governo dos EUA para salvar o mundo do apocalipse. O longa foi vencedor na categoria de maquiagem do Oscar em 2017.

Homem-Aranha de volta ao lar

Filme que marca o reinício da franquia, Homem-Aranha de Volta ao Lar apresenta um Peter Parker que deseja voltar à sua rotina de estudante. Os planos do jovem, porém, vão por água abaixo com a chegada a Nova York do vilão Abutre. O herói é interpretado por Tom Holland (Vingadores – Ultimato) e o elenco ainda traz Robert Downey Jr. (Homem de Ferro), Donald Glover (Han Solo – Uma História Star Wars) e Zendaya, da série da HBO Euphoria.

Vencedores do Oscar

O Regresso

Adaptação de uma história real, O Regresso é ambientado na década de 1820 e acompanha a trajetória de Hugh Glass (Leonardo DiCaprio), um caçador que é abandonado por seus colegas de campanha após ser atacado brutalmente por um urso. Glass decide se vingar e vai atrás de John Fitzgerald (Tom Hardy), que era considerado seu melhor amigo e que o enterrou vivo. O longa foi agraciado com três Oscar: melhor ator para DiCaprio, melhor direção para Alejandro Iñárritu (Birdman ou A Inesperada Virtude da Ignorância) e melhor fotografia.

Os Caçadores da Arca Perdida

Sucesso de crítica e bilheteria, Os Caçadores da Arca Perdida é o primeiro filme da franquia Indiana Jones. O longa, que é dirigido por Steven Spielberg (The Post – A Guerra Secreta), levou quatro Oscar e arrecadou US$ 353,9 bilhões em 1981, segundo dados do BoxOffice Mojo. Estrelado por Harrison Ford (Star Wars), o filme se passa em 1936 e acompanha a empreitada do arqueólogo Indiana Jones em busca de um artefato bíblico, que poderia dar poderes sobre-humanos aos nazistas. A Netflix também oferece outros títulos da série, incluindo o mais recente, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal.

Filmes de ação inesquecíveis

V de Vingança

Em uma realidade distópica em que a Inglaterra é governada por um partido totalitário, V de Vingança narra a história de um homem que luta pela liberdade do país, revelando segredos de governo britânico. O longa não só foi um sucesso, mas entrou para o imaginário popular. Até os dias de hoje, a máscara usada pelo protagonista “V” inspira movimentos de contestação política, como o grupo de hackers Anonymous. O longa é estrelado por Natalie Portman (Jackie) e Hugo Weaving (Priscilla, a Rainha do Deserto).

O Terno de 2 Bilhões de Dólares

O Terno de 2 Bilhões de Dólares é daqueles filmes típicos de Jackie Chan (A Hora do Rush), em que o ator se desdobra em inúmeras piruetas e ainda arranca uma risada ou outra do espectador. O roteiro acompanha a aventura de um chofer, que se vê envolvido em um conflito internacional de espionagem após vestir um terno hiper tecnológico de seu patrão. Com elementos de ação, comédia e ficção científica, essa é uma boa dica para quem quer assistir filmes para se distrair no final de semana.

Eletrizantes

Terremoto – A Falha de San Andreas

Para quem gosta de filmes de desastre natural, Terremoto – A Falha de San Andreas pode ser uma boa pedida. A trama é daquelas comuns aos filmes estrelados por Dwayne Johnson (The Rock): na pele de um bombeiro especializado em resgates por helicóptero, o protagonista se vê impelido a embarcar em uma missão especial (e complicada). Em meio a um terremoto, o personagem tem que salvar a sua filha, ao lado de sua ex-mulher.

Transformers

Transformers, longa produzido por Steven Spielberg, acompanha a saga de um jovem que se vê envolvido em uma guerra intergalática após ganhar um carro de seu pai. É que, no contexto do filme, a Terra é invadida por robôs extraterrestres que têm o poder de transformar qualquer objeto eletrônico em robôs com inteligência e autonomia. O elenco é encabeçado por Shia LaBeouf (Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal) e Megan Fox (As Tartarugas Ninja).

Nacionais

Tropa de Elite

Vencedor do Urso de Ouro, principal prêmio do Festival de Berlim, Tropa de Elite também caiu nas graças do público. Em 2007, ano de seu lançamento, o longa atraiu 2,4 milhões de espectadores para os cinemas, de acordo com o Filme B. Protagonizado por Wagner Moura (Sergio) e dirigido por José Padilha (da série Narcos), a trama acompanha a rotina de um capitão do Bope nas operações pelas favelas do Rio. Um retrato da violência policial, o filme catapultou as carreiras internacionais tanto de Padilha, quanto de Moura. O roteiro contou com a colaboração de Rodrigo Pimentel, ex-agente do Bope.

O Matador

Primeira produção brasileira original da Netflix, O Matador é um faroeste à brasileira. A trama é centrada em Cabeleira (Diogo Morgado), um homem que decide descobrir a história de seu pai, um famoso cangaceiro do sertão nordestino. No elenco, figuram nomes como de Maria de Medeiros (Pulp Fiction) e Mel Lisboa (Elis – Viver é Melhor que Sonhar). A direção é de Marcelo Galvão, que também assinou o documentário Bandidos na TV.