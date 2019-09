Com sua voz inconfundível, Barry White é lembrado em documentário no Canal Curta!

Uma das vozes mais poderosas e marcantes da música internacional, Barry White é destaque do Canal Curta! nesta segunda, 2, às 23h, com a exibição do documentário A história do álbum Let The Music Play. Com direção de George Scott, narra a trajetória do cantor, compositor, maestro e produtor musical.

Filme percorre a trajetória do músico, desde sua infância pobre, passando pelo tempo em que esteve na prisão por roubo, até conseguir mudar de vida, no momento em que decidiu investir na sua paixão pela música.

COLOQUE NA AGENDA

Agora em setembro, algumas boas produções chegam ao catálogo do Now. Dia 4 estreia X-Men: Fênix Negra, com Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, e Atentado ao Hotel Taj Mahal, com Dev Patel, Armie Hammer e Jason Isaacs. No dia 5, Godzilla II: Rei dos Monstros, com Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown. Dia 11, Rocketman, com Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, e MIB: Homens de Preto – Internacional, com Emma Thompson, Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson. Dia 19, chega Toy Story 4.

RELAÇÕES PERIGOSAS

A HBO programou para terça, 3, e na seguinte, 10, às 22h, a exibição do documentário I Love You, Now Die, de Erin Lee Carr. Em duas partes, a produção mostra o caso do jovem Conrad Roy que, em 2014, se suicidou dentro do carro em um estacionamento em Fairhaven, Massachusetts. A polícia, ao investigar o caso, descobriu mensagens de Michelle Carter, a namorada do rapaz. Nelas, a garota parecia encorajá-lo a se matar. Também disponível na HOB GO.

NO ESPELHO

Ainda na pegada de música, o canal Bis apresenta, nesta segunda, 2, às 23h, o quarto episódio da série Como Nossos Ídolos. Nele, bandas covers mostram repertório dos grupos originais. O destaque do dia é o Oasis.

MUNDO LATINO

Estreia nesta segunda, 2, às 23h15, na TNT Séries, a segunda temporada de Um Galo Para Esculápio. Produção original argentina, dirigida por Bruno Stagnaro, traz como protagonistas Peter Lanzani e Luis Luque e conta a história de rapaz humilde que chega do interior trazendo um galo de rinha para seu irmão.