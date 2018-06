Com o ‘Santa Ajuda’, Micaela Góes coloca ordem na casa

Sete anos se passaram e Micaela Góes continua com disposição de sobra para dar suas preciosas dicas de organização, que ela apresenta no programa Santa Ajuda, que está em nova temporada, às terças, às 21h30, no GNT. Dessa vez, ela coloca ordem na bagunça de outros apresentadores do canal e, nesta semana, o escolhido foi Caio Braz, que comanda o Marmitas e Merendas. Para a Coluna, Micaela falou de sua história com o programa e de seu dom de ajeitar a bagunça alheia.

“Eu nasci em uma família que tem a organização como coisa natural, então sou organizada o suficiente, mas não sou neurótica, não sou aquela pessoa que vive em uma casa que parece um centro cirúrgico – minha casa tem criança, tem vida e tudo tem seu lugar certo, mas é uma casa que pulsa”, diz.

Para Micaela, sua missão é fazer com que as pessoas entendam que a organização é uma coisa natural e que “não pode ser um castigo nem uma ameaça, tem que ser uma coisa positiva”. Isso a gente percebe em cada episódio pela forma de ela lidar com a desordem alheia e sua consideração pelas histórias pessoais de cada um.

“Já são sete anos de Santa Ajuda e, nesse período, presenciei muitas histórias de superação, recomeço, pessoas que passaram momentos de transição na vida”, conta. “Todas têm um traço em comum, são pessoas que dão à reorganização de suas casas um valor de recomeço e são impulsionadas por esse movimento a recomeçar novas coisas na vida.”

Um dos detalhes que marcaram o programa foi a participação especial de sua avó Risoleta. “Foi muito mágico, porque eu tive a oportunidade de me aproximar mais ainda da minha avó e de ela ter a oportunidade de renascer aos 94 anos.”

NA TELINHA

Will Smith é o apresentador da série One Strange Rock, do canal National Geographic, que terá estreia mundial no dia 24 de março. Dirigida pelo premiado diretor Darren Aronofsky, a produção terá dez episódios e conta a história da Terra, em uma viagem extraordinária e alucinante, dentro e fora do planeta. No Brasil, a exibição será às 22h30.