Com narração de Antonio Fagundes, série ‘Um Planeta Perfeito’ estreia no canal Discovery

Estreia neste domingo, 24, a partir de 23h05, no canal Discovery, a série Um Planeta Perfeito, que é uma produção da BBC. Também disponível na plataforma discovery+, a atração conta com cinco episódios que ganharam a narração do ator Antonio Fagundes.

A série tem como ponto de partida a concepção de que a Terra é ideal para a vida, pois tudo no planeta, desde seu tamanho, a distância do Sol, rotação e translação até a conexão com a Lua ganham sentido para a sobrevivência dos seres vivos.

Em cada um dos episódios será explorado um tema diferente: Vulcões, Sol, Clima, Oceanos e, por fim, o Homem. Neste primeiro, vamos descobrir que 80% da terra firme, o solo fértil e o ar que respiramos são produtos, mesmo que indiretos, da atividade vulcânica. No seguinte, veremos que a vida aqui é movida a energia solar.

A questão do clima vem na sequência, onde a água doce surge como recurso vital que moldou as formas de vida em nosso planeta. Na terceira parte, os oceanos mostram sua importância, ocupando dois terços da superfície da Terra. E, no último episódio de Um Planeta Perteito, o homem é analisado, tendo como foco sua força de devastação.