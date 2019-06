Com mistério e suspense, série ‘O Jardim de Bronze’ chega à segunda temporada

Misturando suspense e doses de mistério, a elogiada série argentina O Jardim de Bronze, produção original da HBO Latin America, chega à segunda temporada neste domingo, 9, às 21h, na HBO e na HBO GO, com a estreia de um episódio inédito a cada domingo. Para quem não acompanhou ou quer rever a primeira temporada, o canal HBO 2 exibe, a partir das 13h também deste domingo, 9, maratona dos oito episódios.

O Jardim de Bronze é inspirada no best-seller El Jardín de Bronce, de Gustavo Malajovich, também criador do seriado ao lado de Marcos Osorio Vidal. Na primeira temporada, que foi ao ar em 2017, a vida do casal Fábian e Lila Danubio muda para sempre após o desaparecimento misterioso da filha de 4 anos, Moira.

Sem ter vestígios, pistas ou testemunhas, Fábian, interpretado por Joaquín Furriel, iniciará uma longa jornada, ao longo de dez anos, à procura do paradeiro da filha.

Tendo Buenos Aires como cenário, a série fisgou fãs pela estrutura da narrativa ágil, marcada por reviravoltas e flashbacks, e um final de temporada surpreendente.

De volta à capital portenha, a segunda temporada de O Jardim de Bronze traz o ator Joaquín Furriel novamente como o personagem Fabián Danubio, que, desta vez, vai investigar um caso que o detetive César Doberti (Luis Luque) deixou em aberto enquanto se dedicava exclusivamente a procurar Moira (Maite Lanata). A nova fase promete novas emoções.

Segundo o ator Joaquín Furriel, a sensação que ele teve após terminar as filmagens desta nova história é que a segunda temporada de O Jardim de Bronze é a série em si e que primeira funciona como um prequel (termo usado para se referir a uma obra que conta uma história anterior à produção original).

“Na primeira temporada, o fascinante é o caminho individual de Fábian para encontrar sua filha. Enquanto na segunda, o fascinante é ver como Fábian convive com seu passado e se transforma”, diz o ator, em material disponível para imprensa.

E ele antecipa o clima da nova jornada de seu personagem. “A série se abre através de uma nova investigação em um universo com novos personagens. É uma temporada vertiginosa, um policial fascinante.”

Assista ao trailer: