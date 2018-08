Com Jessica Biel e Bill Pullman, ‘The Sinner’ transita pelas loucuras da mente humana

Tá, a série não chegou agora, pelo contrário, já faz um tempinho que integra o vasto catálogo da Netflix. Mas jornalista também é público e nem sempre enxerga tudo que está à disposição. Este é o caso da série The Sinner, que traz no elenco dois nomes de peso, Jessica Biel e o Bill Pullman. Mais uma produção original do canal de streaming, por enquanto podemos conferir a primeira temporada, mas a segunda já existe e a torcida é para que chegue logo aqui.

Ao todo são oito episódios, com cerca de 40 minutos cada um e que fazem a gente assistir quase que em uma tacada só. Baseada no romance de Petra Hammesfahr, a série gira em torno da história de Cora Tannetti (Biel). Ela é casada e tem um filho pequeno, e sua vida parece seguir como de tantas outras famílias. Mas – sim, chegou o mas –, em um dia qualquer, tranquilo com a família na praia, de forma assustadora, essa jovem mãe ataca um homem desconhecido e o mata a facadas. Presa, ela não entende o que aconteceu, não sabe explicar o motivo que a levou a cometer tal crime. Então, por esse motivo, não quer defesa e aceita sua sina, e aceita pagar pelo que fez, mesmo não tendo discernimento de seu ato.

No entanto, o detetive Harry Ambrose (Pullman) percebe que pode haver algo além do que os fatos mostram. Persistente, apesar de também ter seus problemas pessoais, Ambrose começará a investigar o caso, tentando desvendar o que poderia estar oculto nas lembranças truncadas de Cora.

Em meio aos flashes de memória da ré, o detetive tenta buscar alguma chave para os mistérios que envolvem a moça até chegar ao fatídico dia na praia. E Cora só terá Ambrose em quem confiar e se apoiar, e será nele que ela depositará suas fichas para tentar montar esse quebra-cabeça que virou sua vida. Vinda de uma família disfuncional, Cora descobrirá fatos que realmente poderiam fazê-la perder os sentidos.

Roberto Carlos é o homenageado desta quarta-feira, 8, no programa Versões, às 20h, no Canal Bis. E ficou por conta do cantor Daniel dar sua interpretação para alguns dos grandes sucessos do rei, como Amigo, Como é Grande o Meu Amor Por Você, Detalhes, Esse Cara Sou Eu, Outra Vez.

Estreia nesta quarta, 8, às 22h30, no GNT, a nova temporada do programa Superbonita. Nesta fase, a atração terá como tema a maquiagem artística e apresentadora Karol Conka ganhará a companhia de Giovanna Ewbank.

O programa Persona em Foco desta quarta, 8, faz homenagem à atriz Rosi Campos. Com apresentação de Atílio Bari, a atração vai ao ar às 23h15, na TV Cultura.