Com Jennifer Aniston, ‘Dumplin’ e as verdades da filha plus size para a mãe ex-miss

Entrou no catálogo da Netflix na sexta-feira, 8, o longa Dumplin, que é dirigido por Anne Fletcher. Ele traz como protagonista a atriz Jennifer Aniston, que interpreta Rosie Dickson, que é uma ex-miss, que venceu dez vezes e concurso Miss Teen Bluebonnet. Rosie é mãe de Willowdean Opal Dickson (Danielle Macdonald), uma jovem que está sem rumo, após a morte da tia, e que está acima do peso. Em conflito com a mãe, decide, por pura afronta, se inscrever nesse tal concurso. É essa a trama do filme, que a princípio seria mesmo mais uma comédia romântica, mas tem seu valor. Tem momentos de graça, mas consegue aprofundar alguns temas.

SÉRIO, MAS DIVERTIDO

E a TNT Séries decidiu passar para esta terça, 12, às 22h30, a estreia da quinta temporada de The Mentalist (foto), que traz no elenco Simon Baker, Robin Tunney, Owain Yeoman, Tim Kang e Amanda Righetti.

A série é de investigação policial, mas a graça está no consultor Patrick Jane, que é ótimo observador e que um dia já trabalhou como médium, mas admitiu que era uma fraude.

TESTE DE RESISTÊNCIA

O canal Discovery estreia nesta terça, 12, às 22h05, sua nova série Sobrevivência ao Limite. Programa testa as habilidades dos participantes, que são engenheiros e serão levados para locais distantes com paisagens inóspitas, e terão de construir meios de transporte utilizando destroços.

FILMES PREMIADOS

A Globo programou para o horário do Supercine filmes que foram vencedores do Oscar. No dia 16, o escolhido é o longa Ela, que ganhou o Oscar de melhor roteiro original em 2014. Protagonizado por Joaquin Phoenix e Scarlett Johansson, explora a relação entre o homem contemporâneo e a tecnologia. No dia 23, véspera da cerimônia do Oscar 2019, o filme será Um Sonho Possível, dirigido por John Lee Hancock, que rendeu a Sandra Bullock a estatueta de melhor atriz em 2010. Inspirada em fatos reais, conta a história de adolescente abandonado, mas que ganha um lar e um futuro ao ser adotado pela família de um colega de escola.

SÉRIE E FILME

A série Supernatural está em sua 14.ª temporada e, nesta terça, a Warner exibe, às 21h40, episódio inédito. Em seguida, às 22h10, mostra o longa 12 Anos de Escravidão, com Michael Fassbender e Chiwetel Ejiofor.

DE OLHO NA JOGADA

O canal TNT vai exibir, ao vivo, nesta terça-feira, 12, a partir das 17h, mais um jogo da Uefa Champions League. A disputa será entre os times Manchester United e o Paris Saint-Germain.

ENTREVISTAS

A próxima temporada do programa Espelho, apresentado por Lázaro Ramos, começa em 25 de março. E o primeiro convidado está confirmado, será Baco Exu do Blues, o Kanye West da Bahia.