Com humor, série ‘After Life’ traz Ricky Gervais como viúvo que não supera a morte de sua mulher

Vale a pena dar uma conferida em uma série da Netflix. Com apenas seis episódios, com cerca de 30 minutos cada um, já tem confirmada uma segunda temporada. Criada, dirigida e protagonizada Ricky Gervais, After Life acompanha a vida do rabugento e solitário Tony, que ficou viúvo e não consegue superar sua perda. Trata-se de uma comédia dramática, que aborda luto e depressão, mas com toques de humor. Tony passa por esse momento doloroso, mas parece que quer que todos se sintam mal também.

SEGUNDO SEMESTRE

A nova temporada do Vai Que Cola já começou a ser gravada e terá novidades. Uma delas é que algumas cenas serão feitas em Miami e, a outra, é que o ator e humorista, e agora também cantor, Paulo Gustavo, participará de dez episódios. Ele surgirá como Angel, uma brasileira que mora nos Estados Unidos e que sonha conseguir o Green Card. Humorístico deve voltar ao Multishow no segundo semestre.

CIDADES EM SÉRIE

O SescTV on demand apresenta o documentário Sertão, Cidade e Segregação. Em 10 episódios, produção é baseada no livro do antropólogo, poeta e ensaísta Antonio Risério, de 2012. Com direção de Isa Grinspum Ferraz, filme lança um olhar para as cidades brasileiras, desde a sua criação até a atualidade. Com comentários do arquiteto e urbanista Guilherme Wisnik e da urbanista Ermínia Maricato, traz depoimentos do antropólogo e arquiteto Hugo Segawa, do educador Eduardo Cardoso e do arquiteto e urbanista Renato Cymbalista.

ULTRAJE NA TELA

O documentário Ultraje, que conta a história da banda Ultraje a Rigor, em seus mais de 35 anos de carreira, será exibido no Canal Brasil nesta quinta, 9, às 18h15, na sexta, 10, às 16h, e no domingo, 12, às 11h20. A exibição é dentro da faixa É Tudo Verdade. Dirigido por Marc Dourdin, filme refaz a trajetória do grupo por meio de fotos, vídeos, além de depoimentos de produtores e músicos.

SUSPENSE NO JARDIM

Estreia em 9 de junho, às 21h, no canal HBO e na HBO GO, a segunda temporada de O Jardim de Bronze, produção original da HBO Latin America filmada na Argentina. Criada por Gustavo Malajovich, autor do best-seller El Jardín de Bronce, inspiração para a primeira temporada, junto com Marcos Osorio Vidal. O 2.º ano traz de volta o ator Joaquín Furriel como Fabián Danubio, que agora investiga um caso que o detetive César Doberti (Luis Luque) deixou aberto quando passou a se dedicar integralmente a procurar por sua filha Moira (vivida por Maite Lanata).

ESTÁ CHEGANDO

Camila Rodrigues é a protagonista da nova novela Topíssima, da Record TV, que estreia dia 21 de maio, às 19h45. Trama é escrita por Cristianne Fridman e tem direção-geral de Rudi Lagemann.