Com equipes formadas, ‘The Voice Brasil’ inicia a fase das ‘batalhas’

A atual temporada do The Voice Brasil inicia nesta terça, 14, a sua aguardada fase de batalhas, momento em que os técnicos têm a oportunidade de ver os candidatos aprovados pela segunda vez no palco. Com as equipes formadas, Carlinhos Brown, Lulu Santos, Michel Teló e Ivete Sangalo dividem seus times em duplas que se apresentam em duelos, cantando a mesma música. Ao final, eles decidem qual artista permanece representando o seu time na competição. Os técnicos poderão usar ainda o famoso “Peguei” entre os eliminados após cada apresentação.

O botão de bloqueio, uma das grandes novidades desta temporada, permanece nesta fase e poderá ser usado apenas uma vez por cada técnico. O The Voice Brasil vai ao ar às terças e quintas-feiras, logo após a noval Segundo Sol. A direção artística e geral é de Creso Eduardo Macedo e a apresentação continua com Tiago Leifert com Mariana Rios.

NA TELONA

A atriz Thainá Duarte foi confirmada para o papel de Clara na nova coprodução entre Globo e Maria Farinha Filmes. A personagem será uma estagiária da ONG das três ativistas ambientais, interpretadas por Taís Araújo, Débora Falabella e Leandra Leal. A obra tem criação de Estela Renner e Marcos Nisti, escrita com Pedro Barros, sob direção de Carlos Manga Jr. e Estela Renner.

ALTOS E BAIXOS

Roberto Cabrini mostra a rotina de Eike Batista após sua saída da prisão. Da glória à queda, o Conexão Repórter desta segunda-feira, 13, revela como aquele que já foi o oitavo homem mais rico do mundo agora enfrenta uma condenação de 30 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele abre sua vida ao jornalista mostrando sua casa, seu escritório, o carro blindado e até mesmo o helicóptero. O programa registra o que mudou na vida de Eike após três meses na prisão e como vive o homem e empresário, que cultuava a invencibilidade e agora admite fragilidades.

CRIANÇADA FELIZ

A nova temporada do programa Fazendo a Festa, apresentado por Fernanda Rodrigues, estreia no dia 17 de agosto, às 22h, no GNT. Os episódios inéditos chegam com novas integrantes na Liga: Geórgia Bianka, que assume a missão de decorar as festas colocando em prática os desejos dos participantes, e Monique Gabiatti, que irá preparar todos os salgados. Elas se juntam às veteranas Fabíola Gouveia, confeiteira, e Mariana Pereira, já conhecida por divertir a criançada nas festas.

DE CASA NOVA

A turma da pensão da Dona Jô está de volta com novos episódios do Vai Que Cola. Agora a turma vai viver em São Paulo, na casa de Aurelina (Gorete Milagres), a tia do motoboy Sanderson (Marcelo Médici), na Praia Grande. No entanto, todos serão pegos de surpresa com a notícia de que não poderão voltar tão cedo para o Méier, já que a pensão foi interditada devido à uma obra que abalou as estruturas da região. Para completar as confusões, Terezinha (Cacau Protásio) descobre que está grávida, mas identidade do pai é um mistério. E o elenco também vai ganhar mais um integrante com a entrada do ator e humorista Alexandre Porpetone. A estreia dessa nova temporada está marcada para esta segunda, 13, às 22h30, no canal Multishow.

CARANGOS

Os amantes de automóveis vão se divertir com o Especial Carros do Mês do Discovery Turbo. Pois o objeto do desejo da vez é o Cadillac. O programa será aos sábados, nos dias 18 e 25, às 21h25, com episódios inéditos de Carros Alucinantes com Brian Johnson (Cars That Rock) e Joias Sobre Rodas (Wheeler Dealers), respectivamente. No primeiro sábado Brian Johnson, da banda AC/DC, demonstra sua paixão pelo Cadillac. No episódio seguinte, é a vez dupla formada por Edd China e Mike Brewer se dedicar ao ícone.