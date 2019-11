Com Álvaro Morte, o Professor de ‘A Casa de Papel’, série ‘Píer’ estreia no Lifetime

Com Álvaro Morte, o Professor de A Casa de Papel, a série Píer estreia neste sábado, 23, às 21h40, no canal Lifetime. Produção conta a história de duas mulheres que descobrem ter vivido com o mesmo homem, agora elas querem a verdade. Obra é uma criação de Álex Piña e Esther Martínez Lobato, responsáveis por sucessos como A Casa de Papel, Vis a Vis e O Barco. Também no elenco, Irene Arcos e Verónica Sánchez.

NOVATOS EM CENA

Será neste domingo, 24, a grande final do programa Prelúdio, que contará com transmissão ao vivo, em 4K, pela TV Cultura, direto da Sala São Paulo. Destinado a revelar jovens talentos da música clássica, com idade entre 11 e 23 anos, o reality show conta com a apresentação de Roberta Martinelli e do maestro Júlio Medaglia, que é o responsável pela direção musical. Os candidatos, que concorrem a uma bolsa de estudos na Academia Franz Liszt, em Budapeste (Hungria), são os seguintes: o pianista Thiago Gonçalves, 11 anos, o violinista Alexandre Pinatto, 22 anos, de Manaus, o também violinista Mateus Vieira, 15 anos, de Tatuí, interior de São Paulo, e o pianista Felipe Naim, 23 anos, de Niterói, no Rio de Janeiro. No júri, o jornalista e crítico musical Irineu Franco Perpétuo, o produtor musical João Marcello Bôscoli, a mezzo-soprano e professora Inês Stockler, o violista e professor Marcelo Jaffé, e o maestro Emiliano Patarra. Mas a escolha também é aberta ao público, que pode votar pelas redes sociais oficiais do Prelúdio e da TV Cultura, usando as hashtags #AlexandrePreludio; #FelipePreludio; #MateusPreludio e #ThiagoPreludio. A partir das 10h, a emissora começa mostrar os preparativos para a festa, e, às 10h30, a repórter Renata Simões inicia de fato a transmissão do evento.

DICAS IMPORTANTES

Está disponível no site da BBC News Brasil, a série inédita sobre economia global Feito da Terra. Ao todo são oito episódios, de 25 minutos cada, que levam o público a descobrir o quanto o comércio de bens e consumo depende da conectividade global. Babita Sharma e Finn Aberdein mostram visões diversas sobre negócios em ascensão a partir de entrevistas realizadas no Brasil, China, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, Índia e no Quênia. O primeiro episódio, é Café. Depois vem Papel, Flores, Temperos, Bolsas, Uísque, Bicicletas e Semicondutores.

LIDAR COM EMOÇÕES

Depressão, síndrome do pânico, entre outros transtornos, são temas abordados pela série Linha Tênue, que estreia nos serviços de streaming Now, Looke e Vivo Play. Produção da Meteoro Filmes retrata a sanidade e a loucura por meio de informações de médicos, especialistas e estudiosos.

NO RINGUE

O canal AMC programou para este sábado, 23, a maratona Rockytona, que terá a exibição dos cinco primeiros filmes da série protagonizada pelo ator Sylvester Stallone. E começa, às 20h15, com a exibição de Rocky 2, 22h30, Rocky 4, 0h15, Rocky: Um Lutador, 2h30, Rocky 2, e, 4h45, Rocky 5.