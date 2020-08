Com Álvaro Morte no elenco, série ‘The Head’ é um thriller psicológico de sobrevivência

Com as indefinições com relação à retomada das atividades culturais como cinema e teatro, as plataformas de streaming continuam fazendo a alegria do público, com grande variedade de atrações, para todos os gostos. Entre as muitas novidades da semana, o Globoplay estreia, nesta quinta, 6, a série The Head. Trata-se de um thriller psicológico de sobrevivência, que tem como pano de fundo um dos lugares mais remotos da Terra, a Antártida.

Tendo entre os protagonistas o ator espanhol Álvaro Morte, o Professor do La Casa de Papel, a série promete muito suspense e tensão, em uma história que se passa em um território inóspito, gelado, isolado. Também no elenco, Tomohisa Yamashita, John Lynch, Sandra Andreis, Amelia Hoy, Chris Reilly, Richard Sammel e Tom Lawrence.

Entre as curiosidades da produção, que tem ao todo seis episódios, interessante observar a variedade cultural, sendo falada em inglês, dinamarquês, sueco e espanhol, pois agrega no elenco atores de nacionalidades diferentes.

Com direção e roteiro de Jorge Dorado e David Pastor, história se passa em uma base internacional de pesquisa, onde um grupo de cientistas permanece isolado durante os seis meses de inverno. Para complicar, a comunicação com o mundo externo é obstruída.