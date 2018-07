Claudia Netto é a nova Dona Leocádia, na série e no novo filme ‘Detetives do Prédio Azul’

A atriz Claudia Netto está assumindo o posto de Tamara Taxman na série e no longa D.P.A. – Detetives do Prédio Azul. A partir de agora, como dá para ver na foto, ela será a bruxa implicante e ranzinza famosa Dona Leocádia.

Assim, tanto na tela do Gloob quanto nas telas do cinema, agora veremos Claudia Netto às voltas com os pequenos detetives. O longa, aliás, Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério Italiano está sendo rodado no Rio de Janeiro.

.

MÚSICA NA SEXTA

No Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho, o Canal Bis exibirá programação especial, com vários shows e documentários de grandes nomes. E o dia começa cedo, às 10h30, Radiohead – Austin City Limits; 11h30, Metallica – Français Pour Une Nuit; 12h30, Foo Fighters – Austin City Limits; 13h30, No Direction Home – Bob Dylan; 17h, Jimi Hendrix – Live At Woodstock; 19h, Paul McCartney – Good Evening New York City; 20h, Queen – Days Of Our Lives; 21h30, Rolling Stones: Sticky Fingers – Live At The Fonda Theatre.

HORA DO RECREIO

Dez merendeiras de todas as regiões do País vão participar do primeiro reality show da TV Escola, que tem estreia prevista para setembro. Em 13 episódios, o SuperMerendeiras será apresentado pelo ator Eri Johnson, e as participantes terão de preparar receitas utilizando alimentos naturais e a agricultura familiar.

FORA DO DIVÃ

E o pai da psicanálise ganhará as ruas investigando um caso misterioso. Pois é esse o tema da série Freud, uma encomenda da Netflix, com início de produção ainda este ano. Ao todo serão oito episódios, nos quais o ainda jovem Sigmund Freud, na Viena de 1886, se unirá ao policial Alfred Kiss e ao médium Fleur Salomé e, involuntariamente, fará parte da investigação sobre uma conspiração assassina.

TOCA AQUELA

Estreia nesta sexta, às 21h30, no Canal Brasil, a 12.ª temporada de O Som do Vinil, comandado por Charles Gavin. Dando sequência ao bem-sucedido programa, o músico continua em frente com sua investigação sobre a história da música brasileira. Neste primeiro episódio, Gavin recebe o jogador Junior, que vai falar de sua incursão pela música.

PELOS ARES

O canal OFF estreia na quarta, 18, às 21h30, a segunda temporada de Mais Leve Que o Ar. Ao todo, serão 15 episódios da série comandada pelo piloto Feodor Nenov, que explora as mais variadas paisagens a bordo de um balão. Acompanhado pelo engenheiro florestal e ambientalista Flávio Cremonesi e pelo instrutor José Nelson Barretta Filho, ele fará a travessia do Atlântico ao Pacífico, começando na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, e terminando em Antofagasta, no Chile.

PARTITURA

A série Work in Progress – Por Dentro da Osesp ganhou nova data para estrear. O primeiro episódio está agendado para o dia 19, às 20h30, no canal Arte 1. Em seis capítulos, programa revela os bastidores e o processo criativo da Orquestra Sinfônica do Estado de SP.