Chuck Norris mostra os mais modernos veículos militares em especial do canal History

Estreia nesta segunda, às 23h, no canal History, programação dedicada aos fãs de automóveis. E olha que já começa com um nome de peso, com o especial Chuck Norris e Veículos Militares. Nele, o público verá o astro do cinema de ação revelando alguns automóveis mais inovadores e selvagens da história das forças militares norte-americanas. Entre os destaques, terá um caminhão anfíbio, que atravessa águas profundas, e um Humvee de 6 rodas, com mais armamento que muitos tanques.

PROTEGENDO A VIDA

O Animal Planet começa a exibir a partir desta segunda, 4, às 23h05, a nova temporada de Patrulheiros da Natureza. Série acompanha a polícia ambiental do Texas, Estados Unidos, em seu árduo trabalho. Os episódios mostram pelas câmeras estão com os oficiais e vão registrando suas ações, que podem ser planejadas ou atendendo chamados de emergência, e cobrem um território imenso, correspondendo aos estados americanos da Califórnia, Nova York e Maine juntos. Neste ambiente vivem mais de seis mil espécies e 27 milhões de habitantes.

CRIANÇAS DIVERTIDAS

Estreia nesta segunda, 4, às 19h, no Discovery Kids, a nova temporada da série Mini Beat Power Rockers. Animação original do canal feita junto com o MundoLoco CGI, estúdio fundado por Juan José Campanella. Na história, as aventuras de uma turminha de bebês, que formam uma banda, mas sonham conseguir ser o maior grupo de rock da história.

REDES PERIGOSAS

Dirigida por João Jardim, a série Vítimas Digitais estreia nesta segunda, 4, às 23h30, no GNT. Trata-se de um docudrama, que faz um mergulho nesse delicado universo da violência online, tendo como base histórias reais. Neste episódio, Renata (Débora Falabella) sofre ameaças, violência psicológica e física e é chantageado pelo ex-namorado, que ameaça divulgar fotos tiradas sem o seu consentimento.

DIGNIDADE HUMANA

O canal SescTV apresenta nesta segunda, 4, às 23h, o episódio Prazer e Trabalho, que integra a série Filosofia Pop. Apresentado pela filósofa e escritora Marcia Tiburi, produção conta com participação dos sociólogos Najara Lima Costa e Ricardo Antunes, que debatem o contexto do trabalho no Brasil. A direção é de Esmir Filho.

DENTRO DA HISTÓRIA

Será exibido nesta segunda, 4, às 20h25, no TV5Monde, o documentário François Chalais. Dirigido por Nicolas Henry, mostra bastidores das reportagens do jornalista, escritor, cineasta, roteirista e fotógrafo.

RIO DE LAMA

Walter Salles. O diretor durante filmagens do curta de ficção Quando a Terra Treme, que será exibido nesta terça, 5, às 21h50, no Canal Brasil, data que marca os 4 anos da tragédia de Mariana.