‘Chocolate com Pimenta’ será exibida pela primeira vez no canal Viva

A novela Chocolate com Pimenta começa a ser exibida na segunda, 20, às 15h30, no canal Viva, com reprise à 0h. É a primeira vez que ela chega ao canal, após sua estreia em 2003, na Globo, e suas reapresentações em 2006 e 2012, no Vale a Pena Ver de Novo, da emissora. Inspirada em A Viúva Alegre, do compositor húngaro Franz Lehár, folhetim foi escrito por Walcyr Carrasco e contou com direção de Jorge Fernando (1955-2019). Na trama, a jovem humilde Ana Francisca (Mariana Ximenes) vai morar em uma fazenda de parentes distantes, após perder o pai. Lá, ela conhece o jovem Danilo (Murilo Benício), por quem logo se apaixona perdidamente. Também no elenco, Elizabeth Savalla, Caco Ciocler, Drica Moraes, Marcello Novaes, Tarcísio Filho, Laura Cardoso, Osmar Prado, entre outros nomes. Chocolate com Pimenta substitui Cabocla.

Memória musical

O programa Grandes Musicais, da TV Brasil, fará homenagem ao músico Moraes Moreira, que morreu no dia 13 de enfarte, no Rio de Janeiro. Utilizando imagens de acervo da emissora pública, atração resgata o espetáculo 50 Carnavais, que foi gravado na casa noturna carioca Ballroom, em 1998. Os fãs poderão conferir a performance do cantor, que interpreta músicas como Preta Pretinha, Brasil Pandeiro, Festa do Interior, Vassourinha Elétrica e outras. A exibição será neste sábado, 18, às 22h30.

Uma dica

Dirigido pelo espanhol Gerardo Olivares, o filme 4L está disponível na Netflix, meio escondido, sem chamar muita atenção. Mas trata-se é um road movie bom de ver, que mostra as aventuras dos amigos Tocho e Jean Pierre, que decidem partir em uma viagem de carro da Espanha ao Mali, na África. A intenção da destemida dupla é rever um velho conhecido, que está muito mal, por isso mesmo, levam junto a filha do moribundo. No elenco, Jean Reno, Hovik Keuchkerian, Susana Abaitua, Enrique San Francisco, Francesc Garrido.