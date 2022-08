‘Chocolate com Pimenta’ é escolhida para substituir ‘O Cravo e a Rosa’

Sai O Cravo e a Rosa, de Walcyr Carrasco, e entra Chocolate com Pimenta, de… Walcyr Carrasco. O horário criado pela Globo para exibir novelas que foram ao ar na faixa das 6 parece que tem autor predileto. A reprise deve entrar no ar no final de setembro, ainda não foi informada a data exata.

O anúncio coube a Ana Maria Braga em programa matinal, o Mais Você.

Inspirada em A Viúva Alegre, do compositor húngaro Franz Lehár, folhetim foi escrito por Walcyr Carrasco contou com direção de Jorge Fernando (1955-2019). Na trama, a jovem humilde Ana Francisca (Mariana Ximenes) vai morar em uma fazenda de parentes distantes, após perder o pai. Lá, ela conhece o jovem Danilo (Murilo Benício), por quem logo se apaixona perdidamente. Também no elenco, Elizabeth Savalla, Caco Ciocler, Drica Moraes, Marcello Novaes, Tarcísio Filho, Laura Cardoso, Osmar Prado, entre outros nomes.