Chega ao streaming o filme ‘A Tabacaria’, com Bruno Ganz vivendo Sigmund Freud

Disponível no Now e em outras plataformas de streaming, o filme A Tabacaria traz a história de Franz, um rapaz de 17 anos que chega a Viena para trabalhar como aprendiz em uma tabacaria. Será ali que ele conhecerá ninguém menos do que Sigmund Freud, que é cliente do local. Mantendo uma amizade inusitada, o rapaz precisará dos conselhos do mestre com relação à paixão que nutre por uma dançarina. Dirigido por Nikolaus Leytner, traz no elenco Simon Morzé e Bruno Ganz.

NA ATIVA

A cantora Selena Gomez marca sua volta aos palcos com apresentação no American Music Awards 2019. A cerimônia de entrega dos prêmios aos melhores artistas do ano será realizada no dia 24. O canal de TV fará a transmissão ao vivo do evento, a partir das 22h, direto do Microsoft Theater, em Los Angeles. Quem lidera as indicações é Post Malone, concorrendo em sete categorias, seguido de Ariana Grande e Billie Eilish, ambas com seis indicações.

MÚSCULOS EM AÇÃO

Derivado da franquia Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw chega agora ao Looke, canal de video-on-demand. Nessa nova história, o policial Kuke Hobbs (Dwayne Johnson) terá de unir forças com o criminoso Deckard Shaw (Jason Statham) e, juntos, terão de enfrentar Brixton (Idris Elba). Esse vilão é, na verdade, um homem que tem em mente destruir a humanidade com um vírus mortal. Direção de David Leitch.

REVELANDO HISTÓRIAS

O destaque desta quinta, 7, da TV Brasil, é o Forte de Copacabana. A construção, que foi inaugurada em 1914, abriga o Museu Histórico do Exército. Um dos marcos do Rio de Janeiro, o local é tema da série documental Fortes do Brasil, que vai ao ar às 22h. A produção revela detalhes da fortificação, como o fato de ter usina elétrica própria, depósitos de munição, refeitório, cozinha, alojamentos e enfermaria.