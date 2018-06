Cena de ‘Malhação’ mostra alunos fazendo manifestação contra professor acusado de assédio

Escrita por Patrícia Moretzsohn, Malhação, Vidas Brasileiras, a 26ª temporada da produção, chegou com novo formato, mostrando, a cada 15 dias, o drama pessoal de um dos estudantes.

No capítulo desta quinta-feira, 5, os alunos da Escola Sapiência fazem uma manifestação na frente do colégio após saberem que o professor de história Breno (Marcelo Argenta) é acusado de assediar Verena (Joana Borges). O movimento é para pedir o afastamento do professor já que não há provas além da palavra da aluna contra ele.

A cena será a da foto, na qual está Úrsula (Guilhermina Libanio) e Tito (Tom Karabachian) ao fundo e Leandro (Dhonata Augusto), Hugo (Leonardo Bittencourt) e Verena na frente do grupo.