Cauã Reymond, Marília Gabriela e Whindersson Nunes são os convidados do ‘Altas Horas’

O programa Altas Horas deste sábado, 16, contará com a presença de Cauã Reymond, Marília Gabriela e Whindersson Nunes, mas terá ainda participação de Tirullipa, da dupla sertaneja Edson & Hudson e do cantor e compositor Peninha. Comandado por Serginho Groisman, traz também o improviso de Marco Luque, além da presença de Laura Muller, para responder a perguntas sobre sexualidade.

PARA LEMBRAR

As irreverentes atrizes Dercy Gonçalves e Rogéria são as homenageadas do Recordar É TV, que vai ao ar neste sábado, 16, às 19h30, na TV Brasil. Será uma verdadeira viagem no tempo, quando serão lembradas as participações das duas atrizes no programa Gema Brasil, da antiga TVE do Rio de Janeiro, em 2002. Com apresentação de Rodolfo Bottino, atração exibe uma reflexão de Dercy sobre seu estilo despojado e o ofício da arte. Já a saudosa Rogéria relembra sua trajetória e momentos marcantes da carreira.

OUTRO MUNDO

Protagonizada por Henry Cavill, a série The Witcher teve confirmada uma segunda temporada, com previsão de estreia em 2021 e terá oito episódios. A primeira fase do drama de fantasia pode ser conferida na Netflix. Baseado em best-sellers homônimo, é um conto épico centrado no caçador de monstros Geralt de Rivia e ambientado em um mundo onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar e onde o Bem e o Mal não são facilmente identificados.

NOVAS VOZES

Descobrir e abrir caminho para novos talentos da música clássica. Esse é o objetivo do reality Prelúdio, da TV Cultura. E, neste domingo, a partir das 11h, a emissora exibe a quarta e última eliminatória, da qual sairá o último finalista do programa, que irá participar da grande final na Sala São Paulo, no dia 24 de novembro. Interessante saber que os quatro participantes desta fase são do interior de São Paulo – Samuel Silva é violoncelista, tem 24 anos e nasceu em Ribeirão Preto. Com 21 anos, Victor Atanazio é trompetista e natural de Bauru. Já o flautista Abner Américo, de 22 anos, e o violinista Mateus Vieira, de 15, são de Tatuí. No júri, o produtor João Marcello Bôscoli, o violista Marcelo Jaffé, a mezzo-soprano Inês Stockler e o maestro Emiliano Patarra. Apresentado de Roberta Martinelli e do maestro Júlio Medaglia.

MISTURA DE SONS

Atração do Canal BIS, a série Hip Hop Machine, apresentada pelo saxofonista Leon Gandelman, traz neste sábado, 16, às 23h, a cantora Gabz, que mostra seu repertório e fala de sua carreira.